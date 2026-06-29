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Tommy Cash était recouvert de caca à la Fashion Week

Vidéo: watson

Tommy Cash était recouvert de caca à la Fashion Week

Pour une fois, on peut réellement dire d'une star qu'elle portait une tenue de «merde» (pardon pour le vocabulaire), sans peur de passer pour quelqu'un de critique. En effet, le rappeur et chanteur Tommy Cash, ex-candidat estonien pour l'Eurovision, a débarqué à la Fashion Week de Paris avec un look qui restera dans les annales.
29.06.2026, 14:5629.06.2026, 15:15

Vous vous souvenez de Tommy Cash? Mais ouiiii, le trublion de l'Eurovision 2025. Vous remettez? De son vrai Tomas Tammemets, le candidat représentant l'Estonie avait proposé une chanson complètement barrée qui avait fortement déplu aux Italiens, qui se nommait Espresso Macchiato.

On vous la glisse ici pour le plaisir:

TOMMY CASH - ESPRESSO MACCHIATOVidéo: youtube

Bref, ce monsieur vient de se faire à nouveau remarquer, non pour ses talents de chanteur et interprète, mais pour ses choix vestimentaires douteux à la Fashion Week de Paris.

Qui est Tommy Cash, l'artiste qui fait polémique à l'Eurovision?

Certes, qui dit «mode» dit «exploration stylistique», mais Tommy Cash a décidé de pousser le curseur le plus loin possible. Il s'est ainsi pointé au défilé Doublet, collection printemps-été 2027, vêtu d'une tenue qui mimait des excréments.

Ses chaussures donnaient également l'impression qu'il avait marché dans deux étrons. Pour parfaire le tout, il portait une sorte de sac d'urine, tout à fait raccord avec le thème du jour. Durant le défilé, l'original a même pris une gorgée de ce mystérieux liquide.

Evidemment, les internautes se sont fendus de leurs meilleurs jeux de mots à base de:

«C'est shity!»
«C'est créatif as shit!»
«Il a vraiment sorti le grand jeu»
L'original: «Really put that shit on for real»
«J'espère que ça ne sent pas aussi»
«Son voisin de défilé a l'air de lutter»

A n'en point douter, malgré un public très créatif, Tommy Cash était le plus excentrique de tous. On attend désormais la même signature odorante sur sa prochaine galette (musicale).

Vidéo: watson

(jod)

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