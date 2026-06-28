7 dips maison indispensables pour vos apéros match

Voici 7 dips à tortillas pour accompagner vos soirées match Bild: Shutterstock

Pendant les soirées match de la Coupe du Monde, il n'y en a que pour les chips. Mais celles-ci ont une faiblesse: elles passent mal dans les sauces et autres dips. Heureusement, il y a les tortillas. Et voici nos recettes qui vont avec.

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C'est l'été et la saison des matchs de foot. Durant la soirée, c'est obligatoire, on doit grignoter des trucs. Bien entendu, il y a les chips. Et chez watson, on ne plaisante pas avec le sujet.

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Mais quoi de mieux qu'une chips? Une chips avec une sauce.

On savoure déjà avec les yeux. Image: Shutterstock

Mais attention, on ne s'y prend pas n'importe comment, et avec n'importe quoi. Alors faisons le point et apprenons à cuisiner des sauces à tomber.

Des chips, oui, mais lesquelles?

Non, il va falloir choisir. Image: Shutterstock

On vous le disait, il y a chips et chips.

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Les chips de pommes de terre classiques se prêtent par exemple moins bien à cet exercice. Aussi fines et croustillantes soient-elles, les chips standard les plus répandues manquent tout simplement de résistance nécessaire pour résister au fardeau physique du pelletage de sauce.

Les variantes anglaises, du genre hand cooked crisps, pourraient faire un peu mieux, ou peut-être des crisps ondulées, un peu plus stables, ce qui serait un avantage avec certains dips plus costauds.

Mais elles échouent toutes sur un point. Comme elles ont été conçues comme des snacks à grignoter seuls, elles sont souvent trop chargées en sel et en épices. Non, ce que vous cherchez vraiment, c’est un bon véhicule de goûts, quelque chose à la saveur relativement neutre.

Et la solution, ce sont bien sûr les tortillas, qui sont tout simplement les chips parfaites pour les dips. Et là aussi, il faut qu’elles ne soient pas trop salées ni trop épicées, car c’est le goût de la sauce qui doit jouer le premier rôle.

Image: Shutterstock

Ah, au fait, les crackers? Ca marche aussi. Ces trucs italiens et croustillants, par exemple. Très bien. Mais… l’Italie ne participe pas à la Coupe du monde.

Bon, changeons de sujet et passons à quelque chose d’important.

Alerte au double dipping

Le double dipping (le fait de tremper deux fois) consiste à replonger dans la sauce une tortilla dans laquelle on a déjà croqué. Certains dip sont plutôt liquides, certaines chips franchement grandes: sur le moment, retremper paraît donc presque logique… non?

Une magnifique photo d'illustration, ne nous remericez pas.

Image: Shutterstock

Vous voyez le problème? En gros, vous prenez quelque chose qui sort de votre bouche et vous le remettez dans la nourriture des autres. D’où cette règle.

Le double dipping passe encore dans le cercle familial très proche, ou avec son ou sa chérie ..

Ailleurs, à l’apéro du bureau, devant un match de foot avec des amis, etc., c’est malpoli. Donc on évite.

Et peut-être qu’on devrait même éviter tout court. Le Covid ne nous a rien appris?

Bon, maintenant qu'on est au clair, il nous faut encore une ou deux recettes de dips, non?

Le dip feta et poivrons

Une variante du tirokafteri, la tartinade grecque à la feta. Cette première recette montre déjà que les tranches de pita vont aussi très bien avec les dips. Juste pour info.

A manger avec des carottes, des pitas ou des tortillas. Image: ambitious kitchen

Ingrédients

200 g de feta

100 g de poivrons grillés à l’huile, poids égoutté

2–3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Quelques gouttes de jus de citron



Sel et poivre noir fraîchement moulu



Préparation

Emietter un peu de feta puis réserver. Mixer le reste de feta, les poivrons et l’huile avec une bonne dose de poivre noir.

Saler, ajouter un peu de jus de citron, verser dans un bol et parsemer de feta émiettée.

Salsa de Chile de Arbol

Ici, il vous faudra des chiles de arbol séchés. Pour ça, il faudra sans doute passer par une épicerie mexicaine pour trouver ces petits piments. Ou pas, d’ailleurs, car on trouve tout en ligne. Mais ça vaut le coup. Et tant qu'on est, prenez aussi des tomatilles. Mais la recette fonctionne tout aussi bien avec des tomates.

Ca pique, on aime. Image: Shutterstock

Ingrédients

Environ 40 piments de arbol séchés, sans la tige



3 gousses d’ail

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

400 g de tomatilles équeutées et coupées en deux



ou 400 g de tomates vertes pelées et coupées en deux

ou 400 g de tomates cerises pelées

2 dl d'eau

1 cuillère à café de sel

Un peu de jus de citron vert



Préparation

Faire chauffer une grande poêle plate en fonte, ou quelque chose de similaire, à feu moyen-vif. Ajouter les piments et l’ail, puis les torréfier à sec une à deux minutes, en remuant constamment, jusqu’à ce qu’ils changent de couleur. Réserver.



Ajouter l’huile dans la poêle et faire sauter les tomatilles ou les tomates pendant trois minutes.



Mixer tous les ingrédients avec l’eau dans un robot de cuisine ou un mixer. Rectifier l’assaisonnement avec du sel et du jus de citron vert.

Dip à l'aubergine

On ne rigole plus. Image: shutterstock

Ingrédients

1 aubergine de taille moyenne



1 gousse d’ail

1 piment vert

½ bouquet de persil plat

1 cuillère à soupe d’huile d’olive



½ citron

½ cuillère à café de paprika fumé

Préparation

Préchauffer le four à 180 degrés. Piquer l’aubergine plusieurs fois sur toute sa surface avec une fourchette, puis la faire rôtir 45 minutes au four, jusqu’à ce qu’elle soit noircie et tendre. Laisser refroidir.

Peler et écraser l’ail, épépiner le piment et le hacher finement, hacher finement le persil plat.

Couper l’aubergine en deux dans la longueur, prélever la chair à la cuillère et la mettre dans un robot de cuisine. Mixer avec le reste des ingrédients, un peu de sel et de poivre.

Rectifier l’assaisonnement et ajouter, si nécessaire, un peu d’huile et de citron.

Salsa à la mangue

Une sauce fraîche et classique, avec des morceaux de tendresse. Une main doit tenir la chips à tremper, tandis que l’autre reste en permanence en dessous, en forme de coupe. Ceci, pour des raisons évidentes. Mais comment s'en priver?

On n'a pas envie d'en perdre une miette. Image: Shutterstock

Ingrédients

2 à 3 mangues mûres, coupées en dés aussi fins que possible



½ poivron rouge, coupé en petits dés

½ oignon rouge finement haché

1 à 2 cuillères à soupe de feuilles de coriandre grossièrement hachées



1 jalapeño, épépiné et finement haché

1 citron vert



Un peu de sel

Préparation

Mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Ajouter le jus de vert et un peu de sel selon le goût.



Dip à la betterave

Ingrédients

4 betteraves rouges sous vide

3 brins de thym frais

1 cuillère à café de cumin

3 cuillères à soupe de crème fraîche

1 cuillère à soupe de raifort fraîchement râpé

Sel et poivre noir fraîchement moulu

Préparation

Effeuiller le thym et mixer tous les ingrédients dans un robot. Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.

Dip cannellini, cottage cheese et noix

Du cottage cheese et des noix, c'est le paradis. Image: bbci.co.uk

Ingrédients

400 g de haricots cannellini, soit 1 boîte, égouttés et rincés

150 g de cottage cheese

1 citron, zeste et jus

1 gousse d’ail, pressée

50 g de noix

1 cuillère à café de moutarde de Dijon

Fleur de sel et poivre noir fraîchement moulu

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans un mixer et mixer. Goûter et ajouter, si nécessaire, davantage de sel ou de jus de citron.

Et bien sûr, le guacamole

Il existe des centaines de variantes du bon vieux guacamole. Celle-ci, c’est la mienne, et je l’ai quand même reçue directement du Mexique. Donc elle est super.

Notre ami le guacamole. Image: Shutterstock

Ingrédients

2 à 3 avocats mûrs, la variété Hass classique, plus petite, pas les énormes machins qui contiennent souvent un peu trop d’eau

½ petit oignon rouge ou la quantité équivalente d’oignon nouveau, finement émincé



1 à 2 piments rouges, selon les préférences des jalapeños, des habaneros, des serranos... finement émincés

Un petit bouquet de coriandre hachée grossièrement



Du jus de citron vert frais

Du sel

Préparation

Peler les avocats, les dénoyauter et les mettre dans un saladier suffisamment grand. Les écraser un peu à la fourchette. Non, ne pas les mixer, le guacamole doit justement garder des morceaux.

Ajouter l’oignon, les piments et la coriandre. Verser plus ou moins de jus de citron vert selon le goût, ainsi qu’un peu de sel. Mélanger délicatement le tout à la fourchette.

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