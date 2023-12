La prog' du Venoge se dévoile. images: dr

Le Venoge Festival promet du lourd

Les premières têtes d'affiche du Venoge Festival, qui se déroulera du 14 au 17 août 2024 à Penthaz, ont été dévoilées.

Plus de «Divertissement»

Oui, on est en décembre, et à l'approche des fêtes, on pense plus à se bourrer le gosier d'huîtres et de vin chaud - et à vomir derrière une yourte du marché de Noël - qu'aux prairies estivales des festivals. Mais voilà, on se devait de vous en parler, car le Venoge vient de dévoiler une partie de sa programmation. Et force est de constater que les têtes d'affiche nous mettent déjà l'eau à la bouche. Comme chaque année, un thème spécifique est attribué à chaque soirée.

Mercredi, les artistes hip hop français cracheront leurs «bars»: les rappeurs SDM et Luther seront de la partie. On fera du bruit pour Dadju et Tayc, lesquels viennent d'ailleurs de sortir leur délicieux titre Makila: Wablé, issu de leur album conjoint promis en février 2024, Héritage.

Makila: Wablé 👇 Vidéo: youtube

L'alliance musicale de feu a d'ailleurs donné naissance à un court-métrage mettant en scène les deux artistes. Mis en ligne sur YouTube, le projet esthétiquement abouti a été largement acclamé par leurs fans:

Dadju & Tayc - Héritage Acte II - Le Film Vidéo: youtube

On s'attend donc à retrouver leurs nouveaux sons sur la scène du Venoge, ainsi qu'un show à la hauteur de leur réputation.

Que les amoureux du Rock ne déperrissent pas; le Venoge promet que ça va masser dans d'autres soirées. En attendant d'en savoir plus à ce sujet, sachez déjà que le jeudi est promis au thème «Revival», lequel aura pour mission de faire revivre les grandes années de la musique. L'on dansera au son de Earth Wind & Fire Experience en featuring Al McKay, et avec l'inoubliable groupe funkIMAGINATION.

source: comm.

Vendredi, place à l’Electro, comme de coutume. Les premiers noms de vos MCs, ainsi que la suite de la programmation 2024, seront dévoilés courant février.

MC Solaar. instagram

Le samedi «Pop&More» se voudra plus éclectique et familial. L'ouverture des portes est prévue à15h déjàm avec un concert à la clés. Vous pourrez applaudir Jain, MC Solaar et Aliose.

Jain. Instagram

Selon le communiqué lié à l'événement, de nombreuses places ont déjà été écoulées lors du Black Friday. Mais pas de panique, vous n'avez rien manqué, puisque cette semaine...

«...des tarifs Early Birds seront proposés dès le 13 décembre à 10h et ce jusqu’à fin février» oui, moi aussi, j'ai dû googler «early bird»

Alicia Keys se produit dans une gare londonienne 👇

Vidéo: watson

Des papas tristes qui emmènent leur fille en concert 👇