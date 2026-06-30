ciel couvert30°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Un Ikea français pique une parodie culte de 52 Minutes de la RTS

Quand la parodie est parodiée.
Quand la parodie est parodiée.Image: watson

Un Ikea français pique une parodie culte de la RTS

Sur Instagram, le magasin IKEA d’Evry, près de Paris, a repris la parodie de la chanson Bande organisée, qui avait été réalisée dans le cadre de l’émission 52 Minutes de la RTS.
30.06.2026, 16:5130.06.2026, 16:51
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Vous n’avez probablement pas échappé à l’hymne marseillais Bande organisée lors de sa sortie au début de la décennie. Ce tube du collectif 13’Organisé comprenait en ses rangs les rappeurs Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari.

En 2021 la parodie de Bande organisée version helvétique est reprise dans l'émission 52 Minutes réalisée par les humoristes Vincent Kucholl et Vincent Veillon. Rebaptisée Bien organisé pour l'occasion, cette version revisite les codes du rap avec des références locales. Le clip a été réalisé conjointement avec d'autres humoristes de la scène romande que sont Yann Marguet, Thomas Wiesel, Blaise Bersinger et Yoan Provenzano. Chacun d'entre eux ayant écrit son paragraphe.

La parodie:

Vidéo: extern / rest

Cette même parodie a été utilisée par l’équipe du Ikea d’Evry, en France, situé à 26 kilomètres au sud-est de Paris. Sur la page Instagram du magasin, un reel utilise la version de 52 Minutes en bande-son, avec des employés en lip sync présentant les produits en rayon.

Chez Ikea 👇

Vidéo: extern / rest

Les auteurs de Bien organisé n’ont pas été concertés ni crédités, mais, contactée par watson, l’équipe de 52 Minutes confesse ne le prendre aucunement mal, au contraire. Cette parodie de parodie est plutôt vue d’un œil amusé.

«C’est rigolo quand une parodie est parodiée. J’espère sincèrement qu’on recevra des bons d’achats au cas où on passe à Evry prochainement»
Vincent Veillon, co-auteur
Si vous êtes branchés musique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Des Suédois kidnappent une baguette pour battre la France
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
5 astuces (à la con) pour dormir malgré la canicule
La canicule s'installe, votre chambre ressemble à un sauna et vos nuits se transforment en calvaire. Oubliez les conseils de magazines pompeux qui vous expliquent comment méditer pour oublier la chaleur. Voici 5 astuces (à la con) testées et pas du tout approuvées par la rédaction pour tenter de fermer l'œil sans finir lyophilisé.
Votre drap colle à votre peau comme un vieux sparadrap, et vous venez de retourner votre oreiller pour la quatorzième fois en quête d'un semblant de fraîcheur. Bienvenue en été.
L’article