Quand la parodie est parodiée. Image: watson

Un Ikea français pique une parodie culte de la RTS

Sur Instagram, le magasin IKEA d’Evry, près de Paris, a repris la parodie de la chanson Bande organisée, qui avait été réalisée dans le cadre de l’émission 52 Minutes de la RTS.

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Vous n’avez probablement pas échappé à l’hymne marseillais Bande organisée lors de sa sortie au début de la décennie. Ce tube du collectif 13’Organisé comprenait en ses rangs les rappeurs Jul, SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari.

En 2021 la parodie de Bande organisée version helvétique est reprise dans l'émission 52 Minutes réalisée par les humoristes Vincent Kucholl et Vincent Veillon. Rebaptisée Bien organisé pour l'occasion, cette version revisite les codes du rap avec des références locales. Le clip a été réalisé conjointement avec d'autres humoristes de la scène romande que sont Yann Marguet, Thomas Wiesel, Blaise Bersinger et Yoan Provenzano. Chacun d'entre eux ayant écrit son paragraphe.

La parodie: Vidéo: extern / rest

Cette même parodie a été utilisée par l’équipe du Ikea d’Evry, en France, situé à 26 kilomètres au sud-est de Paris. Sur la page Instagram du magasin, un reel utilise la version de 52 Minutes en bande-son, avec des employés en lip sync présentant les produits en rayon.

Chez Ikea 👇 Vidéo: extern / rest

Les auteurs de Bien organisé n’ont pas été concertés ni crédités, mais, contactée par watson, l’équipe de 52 Minutes confesse ne le prendre aucunement mal, au contraire. Cette parodie de parodie est plutôt vue d’un œil amusé.