Vous ne devinerez jamais le prix de ce petit sac de milliardaire

Aperçue au premier rang de la Fashion Week de Paris aux côtés de Cardi B, l’héritière indienne Isha Ambani a fait sensation dans une robe-corset spectaculaire. Mais au-delà de ses 100 carats de diamants, c’est son mini-accessoire ultra-rare qui affole les compteurs. Saurez-vous deviner sa valeur?

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La Fashion Week Haute Couture de Paris est le théâtre de toutes les démesures, mais le défilé automne/hiver de Rahul Mishra a atteint des sommets inégalés. Installée au premier rang juste à côté de la rappeuse Cardi B, une invitée a instantanément captivé le regard des photographes et des experts de la mode.

Cette femme n’est autre qu’Isha Ambani, femme d’affaires de 34 ans et richissime héritière de Mukesh Ambani, l’homme le plus fortuné d’Inde.

Pour l’occasion, Isha Ambani arborait une tenue d’une sophistication extrême, orchestrée par le styliste Andrew Mukamal. Elle portait une robe-corset signée Rahul Mishra aux nuances de pierre, finement rehaussée de délicates broderies de perles et accompagnée d’une écharpe assortie.

Côté joaillerie, la milliardaire n’a pas fait les choses à moitié en arborant des pièces sur mesure de la créatrice Lorraine Schwartz totalisant plus de 100 carats: des boucles d’oreilles en diamants blancs de 40 carats, un collier somptueux orné lui aussi de 40 carats de diamants blancs sublimé par une pierre centrale de 3 carats, ainsi qu’une bague ornée d’un diamant blanc ovale de 7 carats.

Pourtant, malgré cette pluie de gemmes étincelantes, c’est un tout petit objet tenu à la main qui suscite aujourd’hui toutes les spéculations. Un accessoire miniature si exclusif qu’il n’en existe que trois exemplaires à travers le monde: le légendaire Sac Bijou Birkin d’Hermès. Conçu en or blanc 18 carats et intégralement serti de 3 025 diamants étincelants, ce chef-d’œuvre de la Haute Bijouterie créé par Pierre Hardy bouscule toutes les notions de luxe.

Comme le souligne Sotheby's, «le rabat supérieur est texturé pour imiter la peau de crocodile, tandis que les diamants recouvrent l'ensemble du sac».

Devinez le prix!

A votre avis, quel est le prix de ce précieux sac miniature? Bien entendu, selon les estimations faites par Sotheby's:

A. 50 000 dollars

B. 250 000 dollars

C. 2 millions de dollars

D. 10 millions de dollars

Ce trésor, qui proviendrait de la garde-robe de sa mère Nita Ambani, confirme l'habitude de l'héritière de piocher dans les coffres familiaux pour éblouir les tapis rouges internationaux. Qu'il s'agisse du Met Gala ou des premiers rangs parisiens, Isha Ambani démontre une nouvelle fois que pour la plus grande dynastie d'Inde, l'accessoire parfait n'a pas de prix.

(jod)