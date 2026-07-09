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Mondial 2026: le show de la mi-temps de la finale inquiète

A general view of the MetLife stadium during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) Moro ...
La finale de la Coupe du monde 2026 se déroulera le 19 juillet au MetLife Stadium, à New York.Keystone

Pourquoi le show de la finale du Mondial inquiète

Justin Bieber, Madonna, Shakira: de grands noms vont se produire à la mi-temps de la finale le 19 juillet prochain à New York. Un spectacle d'ampleur qui pourrait nécessiter une prolongation de la pause, suscitant des interrogations sur un potentiel impact sur les joueurs.
09.07.2026, 06:2109.07.2026, 06:21

Les chanteurs Justin Bieber et Burna Boy rejoignent Madonna, Shakira et le groupe de K-pop BTS au programme du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026 de football le 19 juillet au MetLife Stadium, à New York. Le concert durera onze minutes.

Les règles du football prévoient que la mi-temps «ne dépasse pas 15 minutes», ont rappelé les organisateurs mercredi. Cette annonce devrait apaiser les inquiétudes suscitées par des spéculations selon lesquelles le spectacle pourrait durer jusqu'à 25 minutes.

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Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dans le même stade l'an dernier, la pause avait duré un peu plus de 24 minutes pour permettre la tenue d'un spectacle similaire, suscitant des critiques quant à l'impact potentiel sur les performances des joueurs.

Ce spectacle inédit en finale de Coupe du monde pourrait tout de même nécessiter une prolongation de la mi-temps, le temps d'installer et d'enlever les décors.

«Quelques milliards» de téléspectateurs

Le chanteur de Coldplay Chris Martin assure la direction artistique de ce concert, inspiré de celui de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Son groupe y participera en collaboration avec la chorale renommée d'une école primaire publique de New York.

Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a promis qu'il s'agirait de «la plus grande scène de tous les temps», avec «quelques milliards» de téléspectateurs attendus devant un spectacle qui mettra également en scène des personnages des émissions télévisées pour enfants Les Muppets et Sesame Street.

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Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour un programme en faveur de l'éducation, mené par l'instance dirigeante du football mondial avec l'ONG Global Citizen. (jzs/ats/afp)

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