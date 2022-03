Image: shutterstock

Et l'album le plus vendu de la planète 2021 est...

La liste des opus ayant généré le plus de bénéfices au monde au cours de l'année précédente a été dévoilée mardi. Parmi ces créations, celles de Justin Bieber, Ed Sheeran ou encore Adele. Découvrez la personnalité leader du classement.

L’année 2021 a vu une quantité de créations musicales qui ont placé la barre très haut. Des albums au succès planétaire dont les ventes ont dernièrement été classées du meilleur au moins bon. En charge de cette liste, la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), l'organisme qui délivre les tant rêvés disques de platine aux artistes ayant vendu, au moins, un million d'exemplaires de leur œuvre.

Mardi, l'IFPI a ainsi révélé au public le grand gagnant de l'année passée. Et l'album ayant le plus rapporté est... 30 de la chanteuse britannique Adele.

L'image de l'album vous parlera peut-être plus👇 L'album 30 d'Adele est sorti le 19 novembre 2021. Image: sda

Boss des ventes physiques et numériques

Pour ce palmarès, la fédération n'a pris en compte que les achats physique et numériques des disques en question. Selon son rapport, le quatrième album de la diva de 33 ans s'est ainsi vendu à plus de cinq millions d'exemplaires. Cela, en l'espace de seulement deux mois. A l'ère de l'ultradigitalisation, 30 a même réalisé l'exploit de devenir l'album le plus vendu en versions vinyle et disque physique, a ajouté mardi la BBC.

Le petit bijou de la Britannique est suivi de Sour de l'interprète Olivia Rodriguo. La troisième place du classement a été prise par Justice, du Canadien Justin Bieber. Bad Habits, l'album d'Ed Sheeran a, compte à lui, clôturé le top 10.

Décidément, 2022 est l'année d'Adele. Tandis qu'elle a raflé trois prix, dont celui du très convoité «Meilleur album de l'année», lors de la cérémonie des Brit Awards en février dernier, la voici désormais couronnée reine du monde. (mndl)