99 preuves que vous faites partie des bobos, cette race urbaine à part

La folie Taylor Swift s'étend au cinéma

La chanteuse a annoncé la diffusion du concert de sa tournée The Eras Tour au cinéma en Amérique du Nord.

Le phénomène culturel le plus populaire de cette année (du moins) s'étend au septième art. En effet, le concert de Taylor Swift sera diffusé au cinéma dès le 13 octobre aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Taylor Swift | The Eras Tour, réalisé par Sam Wrench (à qui l'on doit notamment le docu sur Billie Eilish), promet déjà d'être exceptionnel si l'on en croit la bande-annonce partagée par l'artiste sur ses réseaux sociaux jeudi. Un concert phénomène et «unique en son genre», selon Variety, que la chanteuse se réjouit de partager avec ses Swifties.