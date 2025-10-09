en partie ensoleillé15°
Allemagne

La tendance «Pudding mit Gabel» se propage en Suisse

Ils se sont retrouvés pour manger ensemble du pudding à la fourchette sur la pelouse du Hofgarten à Bonn, en Allemagne.
Des jeunes se retrouvent pour manger des desserts à la cuillère. Ici à Bonn, en Allemagne, le 1er octobre 2025. Image: keystone

Une curieuse tendance débarque en Suisse

Des milliers de jeunes se réunissent dans des parcs en Allemagne pour manger des desserts liquides à la fourchette. Le but? Combattre la solitude. Une tendance appelée «Pudding mit Gabel» qui s'est exportée en Suisse.
09.10.2025, 17:0409.10.2025, 17:05
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Sur les images, une foule de jeunes assis sur l'herbe, fourchette en main, qui dégustent des desserts liquides. Depuis cet été, en effet, nombreux sont celles et ceux qui se réunissent dans des parcs en Allemagne pour manger des mousses au chocolat, des crèmes brûlées ou encore des yaourts.

Cette nouvelle tendance un peu étrange s'appelle «Pudding mit Gabel» (dessert à la fourchette). Elle est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. La preuve: jusqu'à 1000 personnes se sont récemment réunies à Berlin et Hanovre. Fort de ce succès, elle s'est propagée à l'international, notamment en Suisse.

On vous montre:

@philundfabi After Pudding mit Gabel Depression🫨 #pudding #gabel #berlin ♬ Static (Sped Up) - Steve Lacy

A Berlin:

@myunidaysde #puddingmitgabel wer war auch da? 🍮🙌 #community #berlin #pudding #unidays ♬ original sound - myunidays-de

A Berne:

@freekurdistan366

♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Lutter contre la solitude

Le but de ces rencontres? «Être ensemble», tout simplement, explique le Courrier international. Car comme le rappelle l'Agence fédérale allemande pour l'éducation politique, un quart des 18-29 ans se sentent souvent seuls. Dès lors:

«Les rassemblements sont ainsi une petite consolation. La communauté plutôt que la solitude»
NTV

Il suffit d'ailleurs de taper «Pudding mit Gabel» sur TikTok pour découvrir l'étendue du phénomène. «C'est une occasion de sociabiliser sans dépenser trop d'argent», explique l'une des participantes devant la caméra. «J'ai le sentiment que ça fait une éternité que les gens ne se sont pas rassemblés comme ça, sans se connaître», ajoute une autre, visiblement séduite par le concept.

Zurich et New York

Mercredi 1er octobre, c'est au jardin chinois de Zurich que les Suisses se sont retrouvés pour imiter leurs voisins. watson Zurich était d'ailleurs sur place. Si certains participants rigolent en avouant n'avoir aucune idée de l'objectif derrière cette pratique, d'autres saluent le fait qu'elle permet de se rencontrer.

Snapchat va faire payer le stockage des photos, mais il y a une astuce

«C'est drôle le nombre de personnes que l'événement a atteint», s'étonne une jeune femme au micro de Blick. «Le problème, c'est de finir le dessert avec la fourchette», rigole un Zurichois. Interrogée, l'organisatrice – qui a posté l'invitation sur les réseaux sociaux – avoue avoir eu peur que personne ne vienne. Elle se montre toutefois heureuse parce qu'il y a «beaucoup de monde».

Ce dimanche 12 octobre, la tendance va s'exporter de l'autre côté de l'Atlantique. Les New-Yorkais ont rendez-vous à Central Park, munis de leurs couverts et de leur dessert préféré.

