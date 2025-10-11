Faire son lit n'est pas une nécessité absolue pour passer une bonne nuit. Image: Getty

Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond

Une literie fraîche est agréable, mais si vous ne la changez pas chaque semaine, il n’y a pas de raison de craindre pour votre santé. On vous explique quand il est vraiment utile de tout laver.

Christian Burg / ch media

Nous passons plusieurs heures par jour au lit. Pendant ce temps, celui-ci accumule tout ce que nous produisons en dormant: sueur, cellules mortes de la peau, cheveux et parfois même des germes.

Il s’agit d’une question d’hygiène: il est important de laver régulièrement sa literie. Pourtant, celle-ci reste souvent inchangée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais est-ce vraiment un problème? Et à quelle fréquence faut-il réellement changer ses draps?

Une fréquence dictée par les conditions de vie

Les recommandations varient largement. Certains experts conseillent un changement hebdomadaire, tandis que d’autres estiment qu’un rythme de deux à quatre semaines est suffisant. La vérité se situe, comme souvent, quelque part entre les deux. La fréquence de changement dépend en effet fortement des conditions de vie individuelles.

Les personnes qui transpirent beaucoup la nuit, dorment nues, partagent leur lit avec des animaux ou de jeunes enfants, ou souffrent d’allergies ou de maladies de la peau, devraient changer leur literie plus souvent, idéalement chaque semaine. En cas de maladie passagère, il est conseillé de changer les draps tous les quelques jours, et surtout immédiatement après rétablissement.

La saison joue également un rôle. Pendant les mois d’été, lorsque l’on transpire davantage la nuit, il est préférable de changer la literie au moins toutes les deux semaines.

En revanche, si vous prenez une douche le soir, portez un pyjama et ne souffrez d’aucune restriction de santé, la literie peut rester en place trois à quatre semaines.

Que se passe-t-il si l’on ne change pas sa literie?

La bonne nouvelle est qu'une personne en bonne santé n’a pas à craindre d’infections si sa literie reste plus longtemps sans être lavée. Le professeur allemand Markus Egert, microbiologiste à l’Université de Furtwangen dans la Forêt-Noire, rassure:

«La literie domestique, même non changée pendant plusieurs mois, ne constitue pas de danger infectieux pour les personnes saines»

Cependant, la literie devient progressivement tachée, graisseuse et commence à sentir mauvais. Des microbes, tels que les bactéries et les champignons, décomposent les sécrétions humaines comme la sueur, produisant des substances odorantes. Cela peut nuire à la qualité du sommeil et au bien-être. Egert précise:

«A l’exception des acariens et de leurs excréments, il n’y a pas de risque d’allergie»

Une allergie apparaît généralement après une exposition prolongée et importante. Une literie non lavée pendant un mois ne suffit donc normalement pas à déclencher une réaction.

Quand l’hygiène devient importante

La situation est différente pour les personnes à la peau sensible ou malade, par exemple atteintes de neurodermite ou de psoriasis, ainsi que pour les personnes allergiques. Dans ces cas, une hygiène négligée peut provoquer irritations ou réactions allergiques. Markus Egert recommande alors un changement toutes les une à deux semaines.

De plus, les allergiques ou les personnes à peau sensible devraient utiliser des housses de protection spéciales pour matelas et literie, comme un molleton. Markus Egert explique:

«Il faut également veiller à bien aérer la literie le matin et maintenir un faible taux d’humidité dans la chambre.»

Les acariens, par exemple, aiment la chaleur et l’humidité.

Si vous dormez avec vos animaux domestiques, vous devriez changer vos draps plus souvent. Image: Getty

Comment garder son lit hygiénique

Laver la literie à 60°C avec une lessive en poudre complète et, idéalement, la faire sécher au soleil permet une propreté hygiénique complète. A 60°C, toutes les bactéries sont éliminées, et les rayons UV ont un effet antibactérien supplémentaire, tandis que l’humidité résiduelle s’évapore plus rapidement. Astuce: deux cuillères à soupe de vinaigre dans le cycle de lavage ont un effet antimicrobien et constituent un remède maison éprouvé.

La literie en soie ou les textiles à propriétés antibactériennes peuvent aider à espacer les lavages. Ils offrent un habitat réduit pour les acariens et bactéries, limitant ainsi les mauvaises odeurs et le risque allergique plus longtemps. Cependant, la soie reste relativement coûteuse.

Les oreillers et couettes ne doivent pas être oubliés: ils devraient être lavés ou nettoyés professionnellement au moins deux fois par an. Les oreillers en particulier sont de véritables nids à germes. Astuce: les secouer quotidiennement et utiliser une taie prolongent leur durée de vie. Les matelas devraient quant à eux bénéficier d’une aération régulière et d’un retournement occasionnel.

Oui à la propreté, mais non à la panique

Changer régulièrement sa literie est judicieux, pour le confort, pour bien dormir et pour prolonger la durée de vie des textiles. Mais si l’on saute quelques semaines, il n’y a pas de risque pour la santé. Il s’agit davantage d’un problème esthétique que médical.

Ou, comme le dit Bernd Glassl de l’Association industrielle allemande des soins corporels et détergents:

«Si tous les utilisateurs du lit sont en bonne santé, laver la literie rarement reste surtout un problème esthétique, olfactif et visuel»

L’hygiène est importante, mais ce n’est pas une raison de stresser. Une literie fraîche favorise le sommeil, protège la peau et prolonge la vie de vos draps. Mais elle n’est pas un gage de santé, et son absence n’est pas inquiétante outre mesure.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)