Toy Story 5: Taylor Swift fait partie du film

Taylor Swift est de retour avec une chanson, mais...
En pleins préparatifs du mariage du siècle avec son chouchou Travis Kelce, Taylor Swift a manifestement eu du temps à tuer entre deux plans de table. La star à mille et un records est non seulement de retour dans nos tympans, mais aussi... au cinéma à l’occasion de la sortie d’une suite très attendue. Elle l’a annoncé elle-même lundi soir, sur son compte Instagram. Le film en question, lui, pourrait en étonner plus d’un:
Les Swifties ont eu fin nez, cette fois. Il y a eu des dizaines de rumeurs et de pistes ces dernières semaines sur le prochain retour de Taylor Swift et les fans ont visé juste avec le célèbre film d’animation.
Elle en a profité pour raconter son amour les jouets animés: «J'ai toujours rêvé d'écrire pour ces personnages que j'adore depuis que j'ai 5 ans et que j'ai vu le premier film Toy Story, explique-t-elle, toujours sur Instagram. Avant de préciser qu’elle a eu le privilège (plutôt logique) de voir le film avant tout le monde et avant qu’il sorte le 19 juin prochain.
A noter que les fans les plus hardcores peuvent déjà précommander le morceau «en exclusivité» sur son site internet. On est plutôt curieux de savoir à quoi va ressembler ce nouveau single. Pour rappel, Bad Bunny est au générique de ce cinquième volet, puisqu’il offre sa voix à une «pizza avec des lunettes de soleil». Oui, ça promet.