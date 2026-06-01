Toy Story 5: Taylor Swift fait partie du film

Taylor Swift est de retour avec une chanson, mais...

... pour un film! En l’occurrence Toy Story 5, qui sera au cinéma dès le 19 juin. Le single, lui, sort tout bientôt. La rumeur a enfin un épilogue.

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En pleins préparatifs du mariage du siècle avec son chouchou Travis Kelce, Taylor Swift a manifestement eu du temps à tuer entre deux plans de table. La star à mille et un records est non seulement de retour dans nos tympans, mais aussi... au cinéma à l’occasion de la sortie d’une suite très attendue. Elle l’a annoncé elle-même lundi soir, sur son compte Instagram. Le film en question, lui, pourrait en étonner plus d’un:

«Ma nouvelle chanson originale I Knew It, I Knew You, composée pour Toy Story 5 de Disney et Pixar, sera disponible dès le 5 juin» Taylor Swift sur Instagram

Les Swifties ont eu fin nez, cette fois. Il y a eu des dizaines de rumeurs et de pistes ces dernières semaines sur le prochain retour de Taylor Swift et les fans ont visé juste avec le célèbre film d’animation.

Elle en a profité pour raconter son amour les jouets animés: «J'ai toujours rêvé d'écrire pour ces personnages que j'adore depuis que j'ai 5 ans et que j'ai vu le premier film Toy Story, explique-t-elle, toujours sur Instagram. Avant de préciser qu’elle a eu le privilège (plutôt logique) de voir le film avant tout le monde et avant qu’il sorte le 19 juin prochain.

«Je suis tombée instantanément amoureuse de Toy Story 5 quand j’ai eu la chance de voir les premières images en début de processus. Et j’ai écrit cette chanson dès que je suis rentrée chez moi après la projection» Taylor, très assidue.

A noter que les fans les plus hardcores peuvent déjà précommander le morceau «en exclusivité» sur son site internet. On est plutôt curieux de savoir à quoi va ressembler ce nouveau single. Pour rappel, Bad Bunny est au générique de ce cinquième volet, puisqu’il offre sa voix à une «pizza avec des lunettes de soleil». Oui, ça promet.