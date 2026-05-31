beau temps14°
DE | FR
burger
Divertissement
Vaud

Paléo Festival: Voici les plats que proposera le premier chef étoilé

Vidéo: watson

Voici les plats que proposera le premier chef étoilé à Paléo

Pour la première fois cette année, le festival romand accueillera un chef étoilé sur la plaine de l'Asse. Philippe Deslarzes et son équipe du Njørden régaleront les visiteurs avec leur cuisine nordique. Alors, que nous préparent-ils? Dégustation.
31.05.2026, 07:0331.05.2026, 07:03
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Le décor est élégant et chaleureux. Le bois, le béton et les sièges en velours recouverts de fausse peau de bête nous font immédiatement oublier que nous sommes à Aubonne (VD) et nous plongent dans un univers scandinave. Bienvenue au Njørden, le restaurant étoilé du chef Philippe Deslarzes.

On vous montre:

Le restaurant étoilé Njørden à Aubonne (VD).
La brasserie du Njørden à Aubonne.Image: watson
Le restaurant étoilé Njørden à Aubonne (VD).
Le restaurant gastronomique à l'étage.Image: watson
Le chef étoilé Philippe Deslarzes sur la terrasse du Njørden à Aubonne (VD).
Philippe Deslarzes sur la terrasse de l'établissement.Image: watson

A environ deux mois du Paléo Festival, l'équipe est d'ores et déjà en train de s'atteler en cuisine. Et pour cause: cette année, le Village du Monde – qui propose de découvrir une nouvelle culture musicale et culinaire à chaque édition – met à l'honneur les pays nordiques. Philippe Deslarzes, d'origine valaisanne côté paternel et suédois côté maternel, régalera donc les visiteurs avec ses plats aux saveurs du nord. La présence d'un chef étoilé sur la plaine de l'Asse est une première.

«Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs restaurants scandinaves dans la région. Le choix du Njørden était donc une évidence»
Alexandre Goretta, responsable des stands du Paléo
Il y a de sacrées différences entre Romands et Alémaniques au resto

2000 cookies

Si les établissements de renom n'ont plus de secret pour Philippe Deslarzes – il a notamment travaillé à l'hôtel de Ville de Crissier, au Royal Savoy et à l'Ecole hôtelière de Lausanne, avant d'ouvrir son restaurant gastronomique en 2021 –, il n'avait jusqu'à présent jamais cuisiné pour un festival, ni même imaginé des plats de street food. Mais le trentenaire aime les challenges: «Je me réjouis et j'appréhende en même temps», confie-t-il. Un sentiment partagé par son équipe.

«Mon chef pâtissier a été surpris de la quantité de cookies à cuisiner»
Philippe Deslarzes

Lorsqu'il nous montre la liste des ingrédients, effectivement, nous ouvrons grand les yeux: 11 kilos de beurre, 22 kilos de farine, 17 kilos de pépites de chocolat. Les biscuits seront confectionnés à l'avance, puis congelés. Au total, quelque 2000 cookies – vendus à 3 francs l'unité – sont prévus. Quant au salé, trois mets seront proposés aux festivaliers, inspirés de la carte du Njørden et facilement mangeables debout ou en marchant vers le prochain concert:

  • Un saumon écossais fumé et des crudités enroulés dans un pain suédois, style wrap.

    Pour l'anecdote, le poisson sera fumé sur place, puis conservé au frigo une nuit pour s'imprégner de l'arôme.
  • Une tartine de crevettes, concombres, œufs, oignons rouges et crème fraiche. Elle sera servie dans un pain à hot dog typiquement suédois «imbibé» d'une sauce à la crème fraîche et au séré, précise Philippe Deslarzes.
  • Une version végétarienne de la tartine ci-dessus.
  • En dessert: un gâteau au chocolat et des cookies.

Le «hot-dog» de saumon:

Le restaurant étoilé Njørden à Aubonne (VD).
Image: Philippe Deslarzes

Beau, bon et pas trop cher

Le chef étoilé connaît bien le Paléo Festival. Ce perfectionniste – il dessine les tables et les lampes de son restaurant – a donc pensé à tout pour que les clients soient conquis et repartent le ventre plein.

«Il faut que ça soit beau, bon et pas trop cher. Pour moins de 20 francs, les gens auront assez à manger. S'ils boivent ensuite des bières, ça épongera»
Philippe Deslarzes

L'attention aux détails ne s'arrête toutefois pas là. Dans la file d'attente, une partie des personnes seront à l'abri:

«Il n'y a rien de pire qu'attendre en plein cagnard ou sous la pluie!»

Pour terminer, l'énergie du personnel et l'ambiance au sein de l'équipe seront importantes. «J'ai prévu des pistolets à eau et une tireuse à bière», rigole Philippe Deslarzes. Pourquoi? «Parce que j'ai envie d'arroser tout le monde», plaisante-t-il.

«Et parce que ça reste un festival. La vision et la qualité seront dignes d'un restaurant étoilé. Mais nous ne sommes pas strictes. Je veux que les gens voient qu'on est cool»
«Croquez la tête»: j'ai testé la relève de la gastronomie romande

En effet, l'un des objectifs, en participant à l'événement, est de faire connaître non seulement la gastronomie du Njørden, mais également sa philosophie. Le timing était d'autant plus parfait que l'établissement ferme ses portes cet été, pour cause de travaux. «Mon équipe pourra ainsi vivre une expérience géniale qui ne se représentera peut-être plus», se félicite le cuisinier.

Alors, c'est bon?

C'est sur une table en bois massif, par un bel après-midi de mai, que nous dégustons deux des plats qui seront servis du 21 au 26 juillet à Paléo.

Les voici:

Le restaurant étoilé Njørden à Aubonne (VD).
La tartine de crevettes et le saumon fumé.Image: watson

Verdict?

Tout était parfait! La tartine de crevettes est délicieuse et le saumon mi-cuit, mi-cru fond en bouche. «J'ai appris à maîtriser cette cuisson en Suède aux côtés de pêcheurs», confie Philippe Deslarzes. La salade de pommes de terre est onctueuse et l'assaisonnement est à tomber.

On conclut avec un succulent gâteau au chocolat, une recette que le chef a héritée de sa mère. Mention spéciale pour la fine couche croquante qui complète à merveille le moelleux du dessert.

Le repas, simple, sain et servi froid, était une explosion de fraîcheur idéale pour l'été.

C'est avec un goût de reviens-y que nous quittons l'établissement aubonnois. Avant de partir, nous lançons une dernière question au chef: quel concert ira-t-il voir entre deux cuissons de saumon? Il espère avoir le temps d'écouter un peu de musique et répond: «Orelsan et Keny Arkana. J'aime leur franc-parler.» Vous connaissez désormais les deux autres endroits où le croiser sur la plaine de l'Asse.

Vidéo: watson
Encore plus de bouffe?
Ce resto lausannois est dingue, mais qui osera y aller?
1
Ce resto lausannois est dingue, mais qui osera y aller?
de Fred Valet, Marine Brunner
Cette pépite romande a séduit le Guide Michelin
Cette pépite romande a séduit le Guide Michelin
de Margaux Habert
On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie
On a testé le «fast-food premium» qui buzz en Romandie
de Alyssa Garcia
Ces tendances vont influencer ce que vous mangerez en 2026
Ces tendances vont influencer ce que vous mangerez en 2026
de Oliver Baroni
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
La Police Nord vaudois accueille Sam, son nouveau chien de police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vous n'êtes pas prêts pour le Donald Trump chinois
Le Chinois Ryan Chen fait sensation en imitant Donald Trump à la perfection. Voix, gestes et intonations convainquent au point qu’on croirait le président des Etats-Unis en personne, pour le plus grand plaisir de ses 1,7 million d’abonnés.
«Si vous allez à Chonqching, vous devez visiter cet endroit!»: en anglais dans la vidéo, un homme fait la promotion d'une place de la mégapole chinoise. Faites l'exercice: en fermant les yeux, impossible d'entendre qui que ce soit d'autre que Donald Trump.
L’article