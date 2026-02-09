assez dégagé
Divertissement
Série

Sophie Turner en Lara Croft: les premières images fuitent

Les premières images du tournage de la série, avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft, ont fuité sur la toile.
Sophie Turner (Game of Thrones) incarne Lara Croft dans la future série d'Amazon.Image: watson

Voici à quoi ressemble la nouvelle Lara Croft en action

Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft ont filtré sur la toile.
09.02.2026, 19:0209.02.2026, 19:02
Sainath Bovay
Sainath Bovay

L’année 2026 marque un cap historique pour toute une génération ayant grandi avec Tomb Raider: Voilà déjà trente ans que Lara Croft s’est imposée comme une icône du jeu vidéo d’aventure.

Souvenez-vous, il y a 30 ans:

Top 8 des trucs qu'on faisait, jadis, sur «l'ordi familial»

Après une série animée sur Netflix et un remake du tout premier jeu, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, attendu cette année, Lara Croft s’apprête à multiplier les retours. Une nouvelle aventure vidéoludique, Tomb Raider: Catalyst, est également prévue pour 2027, tandis qu’une série en prises de vues réelles est actuellement en préparation chez Amazon.

Et c’est en la personne de Sophie Turner (Game of Thrones) que la production a jeté son dévolu pour incarner l’aventurière britannique.

Sophie Turner is Lara Croft
Voici la première image officielle de Sophie Turner en Lara Croft. Prime video

Le tournage de la série TV Tomb Raider a désormais commencé, le média britannique Daily Mail a d’ailleurs partagé des images de Sophie Turner en pleine action. On peut l'apercevoir en train d’atterrir en parapente dans une zone lacustre du Surrey, dans le sud-est de l’Angleterre.

Les images du tournage:

Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Dailymail
Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Daily Mail
Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Daily Mail
Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Daily Mail
Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Daily Mail
Image de tournage de la série Tomber Raider d&#039;Amazon.
Image: Daily Mail
Les premières images du tournage de la série avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Craft ont filtré sur la toile.
Image: Daily Mail

Le tournage de la série Tomb Raider devrait encore durer quelques mois avant d’entrer en période de post-production. La fenêtre de sortie sur Prime Video évoque une diffusion d’ici la fin de l’année, voire début 2027.

La série est produite et écrite par Phoebe Waller-Bridge, actrice et scénariste récompensée pour son travail sur la série Fleabag. Elle n’en est pas à son premier récit d’aventures, puisqu’elle a également scénarisé et joué dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée, sorti en 2023.

Brad Pitt retrouve Quentin Tarantino pour la suite de ce film culte

Pour se glisser dans la peau de Lara Croft, Sophie Turner s’est imposé un entraînement physique hors norme. Pendant près d’un an, l’actrice s’est entraînée huit heures par jour, cinq jours par semaine, mêlant musculation, arts martiaux et escalade, afin d’atteindre une condition physique à la hauteur de l’iconique aventurière.

