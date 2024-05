Pourquoi c'était toujours le blond qui décidait de tout? dr

Netflix bosse sur un projet spécial pour Scooby-Doo

Cette nouvelle adaptation sous forme de série sera menée par les scénaristes de Mission: Impossible et Venom.

Si vous êtes né dans les années 1970 et 1980, vous avez été bercé par les aventures de Scooby-Doo, chien froussard et gourmand, forcé de faire équipe avec Sammy, tout aussi froussard et gourmand, face à Vera, Fred et Daphné. C'était toujours pareil: les doués d'un côté à qui il n'arrivait rien et les nuls de l'autre à qui il arrivait tout.

Il y a fort à parier pour que ce schéma du dessin animé de 1969 soit le même que dans la série Netflix actuellement en préparation. Mais cette fois-ci, pour coller à notre époque, Scooby et sa bande d'amis seront en live-action.

Selon le site américain spécialisé comme Variety, le chien détective (doué malgré lui) sera accompagné de sa bande d'amis à bord de leur légendaire van, la Mystery Machine.

Aucun détail sur le casting n'a été dévoilé, même si les noms de Josh Appelbaum et Scott Rosenberg ont été évoqués. Le premier est l'un des scénaristes de Mission: Impossible Ghost Protocol (2011) et le second a travaillé sur Venom (2018) et Jumanji: The Next Level.

On ne connait pas non plus les détails de l'intrigue même si on sait au fond de nous que Fred le blond va encore jouer au chef de bande et laisser ce pauvre Scooby se débrouiller avec le sympathique, mais limité, Sammy.

Scooby en live-action? Pas une première

Il y a déjà eu deux adaptations de Scooby-Doo en prises de vue réelles. Elles sont passées inaperçues, car il s'agit de téléfilms sortis en 2009 et 2010 et dont la qualité est toute relative.

Mais il y a eu des films à succès. Celui qui a explosé le box-office est sorti en 2002. Scooby-Doo avec entre autres Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr avait récolté plus de 250 millions de dollars dans le monde. La suite sortie en 2004 s'était faite plus discrète, mais avait quand même généré 180 millions de dollars de recettes.

