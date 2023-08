Netflix se lance dans un nouveau domaine: le jeu vidéo. Image: Netflix

Netflix s'attaque aux jeux vidéo

Netflix teste une nouvelle fonctionnalité qui devrait proposer bientôt la possibilité de jouer à des jeux en ligne. Le leader du streaming tente de nouvelles choses pour séduire les abonnés.

Netflix se lance dans un nouveau domaine: le jeu vidéo. Après un début d'année morose et une opération pour mettre fin au partage de compte entre plusieurs foyers, qui a conduit les utilisateurs à se détourner de la plateforme de streaming, l'entreprise pourrait attirer de nouveaux abonnés.

Grâce à une nouvelle fonctionnalité, il devrait bientôt être possible de jouer à des jeux en ligne sur Netflix. La société de streaming l'annonce sur leur site réservé à la presse:

«Depuis 2021, date à laquelle nous avons ajouté les jeux mobiles à Netflix, nous n’avons cessé de regrouper nos efforts dans le but de créer une expérience de jeu exceptionnelle pour nos membres.»

Pour l'heure, la fonction ne sera toutefois testée qu'en version bêta. Le test ne sera déployé que pour un «petit groupe» d'utilisateurs au Canada et au Royaume-Uni. Dans un premier temps, seuls deux jeux seraient disponibles: «Oxenfree», un jeu d'aventure sur ordinateur qui existe également pour d'autres plateformes, et «Molehew's Mining Adventure».

Selon la plateforme de Los Gatos, il sera possible de jouer aux jeux sur tous les appareils - donc sur le téléviseur, mais aussi sur l'ordinateur. Le jeu sur le téléviseur s'effectuera à l'aide d'une manette proposée sous forme d'application spéciale. Les utilisateurs de PC et de Mac peuvent jouer sur Netflix.com à l'aide d'un clavier et d'une souris.

Dans la version bêta, les joueurs ne pourront utiliser que certains dispositifs: Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, Roku, les télévisions intelligentes Samsung, et Walmart ONN. D'autres appareils seront ajoutés au fur et à mesure.

Netflix espère faire une grosse percée dans la branche: «En rendant les jeux disponibles sur un plus grand nombre d'appareils, nous espérons rendre les jeux encore plus faciles à jouer pour nos membres dans le monde entier»

