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TF1 sera disponible sur Netflix

Koh-Lanta et Star Academy seront disponibles sur Netflix

Dès vendredi, les abonnés de la plateforme de streaming en France auront accès aux chaînes de TF1 et aux contenus de TF1+. Un tel accord de distribution est une première mondiale.
18.06.2026, 22:4318.06.2026, 22:43

Les abonnés de Netflix en France pourront regarder à partir de vendredi les chaînes de TF1 et les contenus de TF1+ sur la plateforme américaine, ont annoncé jeudi les dirigeants des deux groupes.

Greg Peters, co-PDG de Netflix, a souligné que leurs contenus sont «complémentaires», quand le PDG de TF1 Rodolphe Belmer s'est félicité d'amener ses programmes à «de nouveaux publics», lors d'une conférence à Paris.

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Pour le géant du streaming, un tel accord de distribution est une première mondiale. Le partenariat, dont la durée et le montant n'ont pas été dévoilés, avait été annoncé il y a un an.

Concrètement, les abonnés de Netflix pourront regarder directement depuis la plateforme payante TF1+ ainsi que les chaînes en direct du groupe TF1 (TF1, leader des audiences en France, et LCI, TMC, TFX, TF1 Séries films).

Cela sera possible sur les télés connectées comme sur les téléphones mobiles, sauf pour le live sur ceux-ci, qui arrivera ultérieurement.

Un public élargi

Sur Netflix, une sélection de programmes de TF1+, comme Koh-Lanta, Star Academy ou les rencontres sportives, sera proposée sur une ligne défilante («rail») dédiée et l'ensemble des contenus – 35 000 heures de programmes – sera accessible au sein d'un emplacement spécifique, depuis la page d'accueil de la plateforme.

Après l'annonce de TF1 mi-2025, le groupe public France Télévisions avait conclu un partenariat similaire en juillet avec Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon. Il avait pris effet immédiatement.

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Le groupe M6 a fait de même en janvier dernier avec Prime Video.

Pour les chaînes, ces partenariats permettent de toucher un public plus large et rajeuni. Côté géants du streaming, c'est un moyen de renforcer leur ancrage local. (ag/ats)

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