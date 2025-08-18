Des détails choquants sont révélés dans ce nouveau documentaire Netflix. Image: netflix

Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids

Dans le docu-série The Biggest Loser: Le poids du show, diffusé depuis le 15 août, Netflix s'attaque à la plus grande émission de perte de poids au monde.

Michelle Nuhn / watson.de

The Biggest Loser est une émission de téléréalité américaine qui a été adaptée dans de nombreux pays, dont la France (Le Grand Perdant) et l'Allemagne. Elle a été lancée aux États-Unis le 19 octobre 2004, et compte 18 saisons, diffusées jusqu'en 2016 sur NBC. En France, l'émission a été diffusée sur plusieurs chaînes, notamment W9, Téva et AB1, entre 2006 et 2007.

Le concept de l'émission est simple: des participants en surpoids ou souffrant d'obésité s'affrontent pour perdre le plus de poids possible, généralement en pourcentage de leur poids initial. Le gagnant remporte un prix en argent.

Les candidats sont encadrés par des entraîneurs professionnels, qui les soumettent à des régimes alimentaires stricts et à des entraînements physiques intenses. Leurs efforts et leurs résultats sont pesés et documentés à chaque épisode, avec des éliminations progressives.

Cependant, l'émission a été critiquée pendant des années pour ses méthodes extrêmes et les risques pour la santé des participants, y compris en Europe. Netflix revient sur ce franc succès audiovisuel aux sombres coulisses, dans un documentaire qui promet de révéler tous les aspects négatifs de ce format. Ce docu-série est diffusé sur la plateforme au logo rouge depuis le 15 août.

Dans The Biggest Loser: Le poids du show, on plonge en trois parties dans les coulisses de l'émission, lesquelles révèlent les aspects choquants et les abysses qui restent habituellement cachés au public. Dans sa description officielle, Netflix déclare:



«Les bons, les mauvais et les aspects complexes sont ainsi mis en lumière»

Des entretiens avec d'anciens participants, des entraîneurs, des producteurs et des professionnels de la santé donnent également un aperçu de la vie après l'émission.

The Biggest Loser: Le poids du show | Trailer 👇 Vidéo: youtube

De nombreuses critiques

Dans la presse, plusieurs candidats se sont déjà exprimés pour expliquer en quoi l'émission peut être dangereuse et avoir un mauvais impact sur les comportements alimentaires du public.

Par exemple, Kai Hibbard, qui a participé à la troisième saison de la version américaine en 2006, est connue pour être l'une des critiques les plus virulentes du programme.

Après l'émission, elle a dénoncé les méthodes extrêmes et souvent dangereuses utilisées par la production pour obtenir des pertes de poids rapides. Elle a affirmé avoir souffert de problèmes de santé physique et mentale à cause de son passage dans l'émission, et a raconté comment elle avait rapidement repris une partie du poids perdu.

Dans une interview accordée au Early Show de CBS News, Kai expliquait notamment:

«Il n’est pas normal de perdre 50 kilos en 12 semaines. J’ai aidé à perpétuer un mythe dangereux. Je me suis retrouvée à considérer un café comme un repas et à cause de la pression, il était acceptable de se comporter de la sorte. La production voulait s’assurer que la perte de poids serait considérable à la fin de l’émission pour faire grimper les audiences.» propos relayés par le Nouvel obs

De même, une ancienne candidate de la version allemande a récemment révélé les aspects négatifs de The Biggest Loser. Chanté Jackson aurait souffert de problèmes de santé et de manque de sommeil pendant le tournage.

À l'époque, l'émission n'en avait pas fait état, a-t-elle raconté à la presse. Au lieu de cela, elle a affirmé qu'on l'avait «faite passer pour paresseuse, parce que j'étais si fatiguée. Les problèmes de santé ont été complètement coupés au montage».

En 2009 déjà, la revue médicale allemande Ärzteblatt (qui signifie littéralement «journal des médecins») critiquait le concept de l'émission, qualifiant la production de «spectacle indigne».

En 2022, l'Allemagne a tenté de donner un nouveau souffle au show controversé en changeant son nom, malgré le fait que celui-ci a depuis longtemps disparu aux États-Unis. Après une relance ratée au pays de l'Oncle Sam en 2020, l'émission s'est finalement arrêtée au bout de 18 saisons.