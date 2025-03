Adolescence est disponible sur Netflix. Image: netflix

«Adolescence»: il n'y a jamais eu de série comme celle-ci sur Netflix

Avant même qu'elle ne sorte ce jeudi 13 mars, la série Adolescence créait déjà l'événement. Voici pourquoi tout le monde en parle.

Hendrik Busch / watson.de

Plus de «Divertissement»

Rarement une série a autant fait parler d'elle aussi rapidement. Les premières réactions à ce projet britannique sont euphoriques. Alors qu’est-ce qui rend Adolescence si spéciale?

Une histoire de crime sans coupure

L'histoire est glauque: c'est celle de Jamie Miller (Owen Cooper), 13 ans, accusé du meurtre d'un camarade de classe. Le contexte exact est inconnu. Le père de Jamie (Stephen Graham), un psychologue et un policier enquêtent sur l'affaire.



La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Là où la série se démarque, en plus d'aborder un thème difficile (les enfants tueurs), c'est dans sa façon de filmer. L’intrigue a été divisée en quatre plans-séquences, c'est-à-dire une longue prise par épisode sans interruption, une prouesse, car cela oblige les acteurs et toute l'équipe de tournage à ne pas se tromper. Tourner sans coupures visibles, on l'a vu dans des films de guerre comme 1917 de Sam Mendes, des drames comme Birdman de Alejandro González Iñárritu et des films d'horreur comme Climax de Gaspard Noé. Le résultat: un flux narratif immersif.

Dans les séries, on rencontre beaucoup moins souvent ces séquences d'une heure. Adolescence se compose de quatre épisodes d’une durée de 51 à 65 minutes, tous réalisés par Philip Barantini. Il est connu pour avoir tourné le drame culinaire Boiling Point en utilisant le même procédé.

Les critiques saluent Adolescence

Au-delà de la méthode, Adolescence aborde l'un des sujets les plus délicats de notre société: quand les enfants se transforment en monstres. Le cas de Jamie Miller rappelle tristement l'affaire Agnès Marin en France. L'adolescente de 14 ans avait été violée, tuée puis brûlée par Matthieu Moulinas, un camarade d'école âgé de 17 ans. Il a écopé d'une peine de prison à perpétuité et ses parents ont écrit un livre à ce sujet.

Sur la plateforme Meta Critic, le thriller détient actuellement une note moyenne de 91 sur 100.

Dans une conclusion euphorique, le magazine Rolling Stone écrit à quel point Adolescence est difficile à regarder, mais...

« ...dans ce que 'Adolescence' a à dire, et dans la manière dont il est dit avec tant d'éloquence et d'audace, c'est [...] un prétendant de premier ordre au titre de meilleure chose arrivée sur le petit écran cette année»

Collider est également époustouflé par Adolescence:

«Adolescence n'est pas seulement une série divertissante (même d'une manière étrange), mais l'une des séries les plus importantes que j'ai vues depuis longtemps»

Les quatre épisodes d'Adolescence sont disponibles dans leur intégralité sur Netflix depuis jeudi. Le thriller a été annoncé comme une mini-série. En conséquence, une deuxième saison est presque impossible.