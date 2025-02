Kyan Khojandi traverse enfin la frontière avec la 2e saison de bref. image: disney+

On sait enfin quand «bref.» sera diffusé en Suisse

Après des semaines de frustration et de grogne sur les réseaux sociaux, Disney+ annonce la sortie de la deuxième saison de la série de Kyan Khojandi et Navo pour la fin du mois.

Depuis le 14 février dernier, les fans suisses de bref. vivent un petit drame. Alors que la deuxième saison sortait en fanfare chez nos voisins français (et belges), les Romands ont dû ronger leur frein. Une communication lacunaire avait poussé certains internautes à s’abonner à Disney+ précisément pour avaler la deuxième salve de cette série culte et se sont sentis un peu trahis.

Et pour cause: le retour du format de Kyan Khojandi et Navo est l’un des grands événements de ces derniers temps en France. Après 13 ans d’absence et une première saison qui a bercé la trentaine de millions de francophones, les deux créateurs ont pris leur temps pour évoquer, cette fois, la quarantaine. Un retour qui s’étire, puisque les six épisodes passent de deux minutes à plus de trente minutes et les nouvelles têtes de l’humour hexagonal sont nombreuses.

Vous voulez un aperçu des nouveaux guests? Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier ou encore Doria Tillier. Le fantastique humoriste suisse Alexandre Kominek y fait également une apparition.

Après deux semaines d’une attente bourrée de frustration et d’incompréhension, les fans romands vont enfin pouvoir suivre le quotidien de «Je», ce narrateur qui a pris un peu de ventre, mais n’a toujours pas mis sa vie sur les bons rails. Mardi, Disney+ a officiellement annoncé la sortie de bref.2: