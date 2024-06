Voici la story de celui qui aurait créé le filtre. snapchat

Cette série Netflix qu’on voit partout n’existe pas

En ce moment sur Instagram, un filtre Netflix s'empare de toutes les stories. Voici ce qu'il faut savoir.

Plus de «Divertissement»

Ces derniers jours, vous avez peut-être été surpris de voir sur Instagram et Snapchat vos amis poster une story qui les montre comme étant les stars d'une série Netflix appelée My Best Day. Il s'agit en réalité d'un filtre qui présente un affichage identique à celui de l'écran d'accueil de Netflix.

Hamdane ben Mohammed Al Maktoum, le cheikh de Dubaï.

Tout le monde peut être à l'affiche de My Best Day en ajoutant une photo ou une vidéo. Le filtre comporte également des tags tels que «explosif, drame, décalé, comédie», un mélange des genres qu'on ne verrait jamais en vrai sur Netflix.

Le nom de la série est le même pour tout le monde, mais la bannière qui affiche un carrousel des nouveaux films et séries, comme sur l'application Netflix, change. Pour certaines personnes, il s'agira de Godzilla Minus One, Eric, Agak Laen ou encore Parasyte: The Grey.

D'ailleurs👇

Est-ce un coup de pub de Netflix?

Malgré l'engouement pour ce filtre et la ressemblance frappante avec l'interface Netflix, la plateforme ne serait pas impliquée et aucune série nommée My Best Day ne serait en préparation. Selon le site The Direct, ce filtre a été créé par l'utilisateur Yajan initialement sur Snapchat sous le nom de «My Best Day upload Lens» et le nom de la série fictive My Best Day semble avoir été choisi pour encourager les internautes à montrer le meilleur d'eux-mêmes. Parce que qui voudrait d'une série sur soi qui nous montre sous notre pire jour?

J'ai testé le filtre... Heureusement qu'on ne me voit jamais sous mon pire jour. watson

Montrer le pire de quelqu'un de lambda, Netflix l'a déjà fait en 2023 avec la saison 6 de Black Mirror. L'épisode 1 racontait l'histoire d'une Californienne directrice de start-up qui découvre en rentrant chez elle et en allumant Streamberry (Netflix), que son quotidien, dans ses plus infimes détails, est diffusé le soir venu dans une série baptisée Joan est horrible.

Pour en savoir plus👇

Si vous voulez tester le filtre depuis Snapchat, il vous suffit de chercher la lentille My Best Day et d'ajouter une photo de votre bibliothèque. Pour Instagram, vous pouvez vous rendre sur la story de quelqu'un qui l'a utilisé et il vous suffit de cliquer sur «Ajout perso».

N'hésitez pas à publier votre création dans les commentaires!

Les coulisses du tournage de la série Mercredi

1 / 13 Les coulisses du tournage de la série Mercredi

On a testé le filtre Snapchat «sad face» à la rédac!