Astérix et Obélix reviennent dans une nouvelle série d'animation 3D réalisée par Alain Chabat, disponible sur Netflix dès le 30 avril. Image: Netflix

Alain Chabat retrouve Astérix et Obélix

C'est sur Netflix, la plateforme au nom gaulois, que les irréductibles reviennent avec Le Combat des Chefs, une nouvelle série d'animation créée par Alain Chabat.

Par Toutatis! Alain Chabat est bel et bien de retour, 23 ans après son cultissime Mission : Cléopâtre. Si l’œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo a connu de nombreuses adaptations, seul l’ancien Nul a réussi à transposer avec succès l’univers des Gaulois en prise de vue réelle. Cependant, Astérix et Obélix ont toujours été une valeur sûre en animation, et c’est par ce médium qu’ils reviennent cette fois à la télévision, en format sériel, après deux films d’animation réalisés par Alexandre Astier. En production depuis quatre ans, ce sera la toute première série animée des aventures d'Astérix.

Alain Chabat, qui a reçu un César d'ailleurs Emilia Perez primée aux César

Produit par la plateforme Netflix, Astérix & Obélix: Le Combat des Chefs adapte le septième album de la célèbre bande dessinée. Cette adaptation, même si elle se veut fidèle, prend quelques libertés avec la BD originale avec de nouveaux personnages intégrés dans l'histoire.

César cherche, encore et toujours, à s’emparer du village des irréductibles Gaulois, qui résiste obstinément à l’envahisseur. C’est alors qu’entre en scène Métadata, un personnage qui propose à César une solution à son problème: une loi gauloise stipule que si un chef de village défie un autre chef en duel, le vainqueur devient automatiquement le seigneur des deux bourgs.

Sous l’influence de César, Aplusbégalix, un chef gallo-romain, défie alors Abraracourcix dans un combat des chefs. Le problème, c’est que le druide Panoramix reçoit un coup de menhir qui lui fait oublier la recette de la potion magique, la seule défense du village contre l’invasion romaine.

La bande-annonce drôlissime: Vidéo: youtube

La série, réalisée par un studio français, s’annonce visuellement splendide, conservant les traits et les codes de la bande dessinée tout en apportant un travail soigné sur les textures. Cet hommage à l’œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo devrait également mettre en avant l’humour inimitable d’Alain Chabat.

Ce dernier prête également sa voix à Astérix. Quant à Obélix, c’est son compère Gilles Lellouche qui l’incarne, comme il l’avait déjà fait dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu de Guillaume Canet en 2023. On retrouve également Laurent Lafitte dans le rôle de Jules César, Thierry Lhermitte en Panoramix et Géraldine Nakache en Bonemine. Le reste du casting inclut Jérôme Commandeur, Alexandre Astier, le duo du Palmashow, Fred Testot, Jean-Pascal Zadi et Anaïs Demoustier, qui prêteront leurs voix à des personnages aux noms amusants tels que Fastanfurious ou encore Potus.

Les cinq épisodes de Astérix & Obélix: Le Combat des Chefs seront disponibles sur Netflix le 30 avril prochain.