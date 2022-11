William «Will» Byers, interprété par Noah Schnapp, dans un épisode de la saison 4 de Stranger Things. capture d'écran netflix

Stranger Things: la saison 5 a fait pleurer les directeurs de Netflix

Les frères Duffer, à l'origine de la série américaine, ont dévoilé dimanche de plus amples informations sur la ligne directrice qu'allait adopter la dernière saison. L'émotion devrait être à son paroxysme.

C'est l'ultime saison de l'une des séries les plus appréciées en Suisse et on en sait davantage à son sujet. Dans la soirée du dimanche 13 novembre, les réalisateurs ont profité de participer à une table ronde organisée à Los Angeles pour dévoiler quelques indices croustillants sur le 5e chapitre de Stranger Things.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, les frères Duffer ont achevé la première partie du scénario. Entamant actuellement la seconde, le duo de réalisateurs a annoncé que les épisodes à venir devraient constituer «un point culminant de toutes les saisons»:

«Ce que nous avons également essayé de faire, c'est de revenir à un ton un peu plus proche de la saison 1 et à une ampleur plus conforme à ce qu'on trouve dans la saison 4» Ross Duffer, coréalisateur de Stranger Things. the hollywood reporter

Une saison très émouvante

Pour ce dernier chapitre, l'idée sera de rendre hommage à la fiction, dans son ensemble. Les personnages qui ont grandi, depuis la première diffusion de la série en 2016, devraient enfin trouver des réponses à leur problématique personnelle.

De quoi faire pleurer dans les chaumières, ont présagé les frères Daffer, ajoutant que le pari avait déjà été relevé en grande partie. Si l'on en croit Matt Duffer, les dirigeants de Netflix ont pleuré lors de la réunion de présentation de la dernière saison. «Ce qui est bon signe», a-t-il ajouté.

Le tournage des aventures de Onze, Mike, Will, Dustin et Lucas doit commencer au cours de l'année 2023. La diffusion de Stranger Things ne devrait pas être disponible avant 2024. Dans l'attente, un spin-off de la série à succès doit voir le jour. Aucune date de lancement n'a néanmoins été confirmée. (mndl)