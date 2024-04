Mads Mikkelsen joue souvent le rôle du méchant. Image: Shutterstock

Interview

«Jouer le méchant, c'est drôle»: on a discuté avec l'acteur Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen a défié les plus grands, de James Bond à Indiana Jones. Il s'ouvre sur son rapport à Hollywood à l'occasion de la sortie de son nouveau film, le western danois King's Land.

Interview: Matthias Lerf / ch media

Récemment, Mads Mikkelsen (58 ans) a mené la vie dure à Harrison Ford dans Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Il a également joué le méchant dans le James Bond Casino Royale ou le sanguinaire Hannibal dans la série télévisée du même nom. Mais il joue aussi régulièrement dans son pays natal, le Danemark, par exemple dans le drame Another Round.

Aujourd'hui, il est à l'affiche de King's Land. Mads Mikkelsen joue un soldat danois du 18e siècle qui revient d'Allemagne pour faire fructifier un terrain pour le roi. Un western aux images puissantes, avec un acteur principal dont le regard vaut mille mots.

watson: Mads Mikkelsen, votre nouveau film est une sorte de western danois. Comment vous le qualifieriez?

Mads Mikkelsen: L'époque à laquelle se déroule King's Lan» est difficile à comprendre. Il est déjà difficile de comprendre aujourd'hui ce que les gens ont vécu au Danemark pendant la Seconde ou la Première Guerre mondiale. Mais il y a 250 ans, imaginez!

Qu'est-ce qui était si spécial?

Mads Mikkelsen: Pas de démocratie à des kilomètres à la ronde. Pas d'agriculture sur le continent danois. Les droits de l'homme bafoués. Et personne ne voulait changer cela.

«Puis arrive le personnage têtu que j'interprète. Et il peut, avec l'aide d'une femme, mettre le monde sens dessus dessous»

Connaissiez-vous ce personnage historique avant de lire le scénario?

Mads Mikkelsen: Non, pas du tout. Et l'histoire, surtout celle de mon pays, est une sorte de cheval de bataille pour moi. Mais je n'avais jamais entendu parler de tout cela.

Un méchant de cinéma pour tous les âges: Mads Mikkelsen dans le rôle du diabolique Le Chiffre lors de la première apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond dans Casino Royale. Image: imago

Vous l'avez dit, votre personnage n'est pas très sympathique. Comment avez-vous travaillé votre interprétation?

Mads Mikkelsen:

«Comme souvent: avec le moins d'efforts possible»

Cela ne veut pas dire que je ne me suis pas préparé. Je veux parler du jeu: pas trop de grimaces, pas trop de grands gestes. J'essaie de tout faire à petite échelle.

Oui, il n'y a presque pas d'émotion sur votre visage. Comme chez Buster Keaton...

Mads Mikkelsen: C'est un immense compliment que vous me faites. Je suis le plus grand fan de ce comédien du cinéma muet. Enfant, j'étais comme hypnotisé par ses films. En général, on dit qu'il n'a jamais fait la grimace. Ce n'est pas vrai, il a simplement fait beaucoup d'efforts pour en avoir l'air.

Vous avez vraiment pensé à Buster Keaton en voyant le paysan danois que vous jouez?

Mads Mikkelsen: Bien sûr, je ne veux pas en abuser. Mais cela s'est simplement imposé de l'interpréter de façon «réduite».

Les actrices et les acteurs ne souhaitent-ils pas plutôt des rôles avec beaucoup de dialogues pour pouvoir exceller?

Mads Mikkelsen: On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Il n'est pas toujours nécessaire de tout dire. Mais ce n'est pas une règle. Avec Anders Thomas Jensen, qui a collaboré au scénario, j'ai tourné quelques films fous qui sont extraordinairement riches en dialogues. C'est ce que j'aime dans le cinéma danois, il est très diversifié.

Comment expliquez-vous son succès?

Mads Mikkelsen: C'est probablement déjà lié à cette diversité. Nous aussi, au Danemark, comme partout en Europe, nous avons tourné des histoires réalistes sur le monde des petites gens. Je n'ai rien contre cela, c'est important, et il y a toujours beaucoup à raconter. Mais c'est aussi une chance que nous ayons pu élargir l'éventail.

Vous-même travaillez souvent à Hollywood.

Mads Mikkelsen: Oui, mais revenir au pays de temps en temps est pour moi une nécessité. Je pense qu'il y a dix ans, je ne me souciais pas de l'endroit où je jouais. Maintenant, je veux être au Danemark de temps en temps.

L'homme des cas difficiles: Mads Mikkelsen dans le rôle du soldat et pionnier Ludvig Kahlen. Image: Henrik Ohsten

Pourquoi?

Mads Mikkelsen: Je pourrais dire que l'horloge tourne, mais ça sonnerait un peu pathétique.

«Je vieillis, j'ai de plus en plus besoin d'être avec ma famille, mes amis»

Est-ce différent pour vous d'être devant la caméra dans votre langue maternelle?

Mads Mikkelsen: C'est certain. C'est ma langue, celle de mes histoires. Cela me donne déjà l'impression d'être plus chez moi. Mais ce n'est pas seulement une question de langue: je bénéficie d'une équipe de tournage plus petite au Danemark. Je peux appeler le réalisateur au milieu de la nuit si j'ai une idée.

Ce n'est pas comme ça à Hollywood?

Mads Mikkelsen: Non, je n'oserais pas. Là-bas, je parle avec le réalisateur quand il est sur le plateau, il peut y avoir des moments intimes. Mais ce n'est pas la même relation.

Vous avez également réalisé des films français.

Mads Mikkelsen: Là, c'est encore un peu plus compliqué. Notamment parce que les Français aiment tellement leur langue et craignent - sans doute à juste titre - que je la détruise.

Pourtant, dans King's Land, vous incarnez un soldat d'origine allemande.

Mads Mikkelsen: L'allemand, ça va. C'est très proche de nous, les Danois. Je me débrouille, je peux me débrouiller partout. Mais je n'ai aucune idée de la grammaire allemande. Tous ces trucs de Der-Die-Das, par exemple, ne me viennent pas à l'esprit.

«Trois genres, c'est vraiment débile!»

Les Danois savent aussi faire des westerns et Mads Mikkelsen dans King's Land en est la preuve. Image: imago

Vous êtes l'acteur le plus célèbre du Danemark. Mais vous n'avez jamais travaillé avec Lars von Trier, le réalisateur le plus connu de votre pays. Comment cela se fait-il?

Mads Mikkelsen: Il ne me l'a jamais demandé. C'est tout.

Difficile à croire...

Mads Mikkelsen: Mais c'est pourtant la réalité. J'aime ce qu'il fait et je me verrais bien jouer pour lui. Peut-être que sa manière de travailler ne me plairait pas, qui sait. Mais il ne me l'a vraiment jamais demandé, et c'est très bien comme ça.

Ce serait passionnant de voir un film de Lars von Trier avec vous.

Mads Mikkelsen: N'a-t-il pas dit qu'il ne voulait plus tourner qu'un ou deux films? Bon, il ne dit jamais toute la vérité, il a peut-être bien plus de films en tête qu'on ne le pense.

Votre soldat dans le film veut absolument un titre du roi. Vous en possédez un vous-même, n'est-ce pas?

Mads Mikkelsen: Un seul? (Rires) Non, j'en ai deux. Un de France, qui n'est certes pas une monarchie, mais où j'ai été fait chevalier.

«Et puis j'ai aussi un titre danois. J'aime notre famille royale, elle fait tout simplement partie de l'histoire»

Et je pense que ces gens s'en sortent très bien. Ils n'ont plus de pouvoir politique, mais ils travaillent dur pour servir le pays à leur manière.

A Hollywood, vous avez également été anobli par le cinéma américain: vous avez fait partie de toutes les grandes séries cinématographiques.

Mads Mikkelsen: Pas toutes: Star Wars, James Bond, Indiana Jones, Hannibal et l'univers Marvel.

Mads Mikkelsen a reçu l'Œil d'Or au Festival du Film de Zurich 2023. Image: keystone

Cela vous permet-il de façonner vos personnages à votre image, comme au Danemark?

Mads Mikkelsen: Oh oui, je ne me prive pas, même à Hollywood. Mais je suis loyal, je ne tiens pas à imposer mon point de vue à tout prix. Quand Harrison Ford disait «non» à l'une de mes idées, je ne m'entêtais pas.

Pouvez-vous expliquer votre popularité à Hollywood?

Mads Mikkelsen: Ma célébrité me semble parfois surréaliste, en tant que petit acteur danois. Mais Hollywood cherchait un étranger drôle pour certains rôles. Ils m'ont trouvé.

Drôle? Vous êtes souvent le méchant!

Mads Mikkelsen: Justement. C'est drôle, non?

Quel est votre méchant préféré?

Mads Mikkelsen: J'ai vraiment aimé l'Hannibal de la série télévisée parce qu'il est imprévisible. Mais je ne pense pas trop aux choses que j'ai faites.

Et pour le futur, quel rôle voulez-vous jouer absolument?

Mads Mikkelsen: En parlant de méchants aux multiples facettes: je pense que le monde aurait bien besoin d'un nouveau Dracula, avec une approche un peu plus moderne. Alors, si vous possédez un scénario... (aargauerzeitung.ch)