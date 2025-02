Gabby Petito a été tuée par son fiancé Brian Laundrie. Peu de temps après, il a mis fin à ses jours. Image: netflix

Cette série dévoile des détails inédits sur l'affaire Gabby Petito

Son décès a fait le tour du monde: Gabby Petito a été tuée par son partenaire, avec qui elle vivait dans un van. Une nouvelle série documentaire signée Netflix apporte de nouvelles informations.

Août 2021: Gabby Petito, 22 ans, est assassinée par son fiancé en pleine nature, au fin fond du Wyoming. Quelques jours avant, elle avait confié à son ex-petit ami qu’elle prévoyait de quitter Brian Laundrie, mais redoutait sa réaction.

C'est ce que raconte Jackson, l'ex de Gabby, dans la nouvelle série documentaire signée Netflix, American Murder: Gabby Petito. Ce dernier implique de façon inédite la famille et les amis de Gabby.

Pour l'enquête, la famille a remis aux réalisateurs les journaux intimes et les messages de Gabby. «Lorsque j'ai regardé pour la première fois ses messages avec Brian, cela m'a frappé. J'ai vu à quel point la manipulation de son petit ami était subtile», explique la réalisatrice Julia Willoughby Nason à Fox News. Et elle poursuit:

«Dans cette série, nous voulons montrer cela – la subtilité des abus que peut infliger un partenaire»

Gabby avec son ex-petit ami Jackson. Image: netflix

Gabby avait peu de chance d'échapper à Brian en raison de leur mode de vie de nomade. Ils vivaient ensemble dans un van et voyageaient à travers les Etats-Unis.

Le 21 août 2021, la police les a arrêtés. Elle souhaitait emmener le couple au poste après un signalement pour violences domestiques, mais a finalement décidé de les laisser repartir. Par la suite, Brian est retourné chez ses parents en Floride.

American Murder Gabby Petito - Le trailer officiel 👇 Vidéo: youtube

Gabby voulait quitter Brian

Alors qu'elle était seule, Gabby a contacté son ex Jackson, comme le révèle la série documentaire. Elle lui a confié qu'elle souhaitait quitter Brian, mais qu'elle avait peur de sa réaction.

Quelques jours plus tard, Brian a rejoint sa copine et le couple s’est dirigé vers le Wyoming. Le 27 août, ils ont été aperçus dans un restaurant – Gabby a déclaré qu’elle se sentait mal à cause de la nourriture et s’est disputée avec le personnel. Ce fut la dernière fois qu’elle a été vue.

Des vidéos de surveillance montrent Gabby, plus tard dans l’après-midi, près du restaurant. Elle a tenté d’appeler Jackson, mais ce dernier a précisé, lors d’une interview, qu’il était au travail et n’avait pas pu répondre.

Dans l’un de ses derniers messages, Gabby a écrit à sa mère qu’elle pensait que son rêve de bloguer sa «vanlife» serait plus facile à atteindre sans Brian. Selon le même message, Brian aurait accepté de dormir dans une tente à côté du van cette nuit-là.

Les parents de Gabby accordent leur premier entretien dans la série Netflix. Image: netflix

Le 30 août, Gabby envoie son dernier message à sa famille. Elle indique être au parc national de Yosemite et ne pas avoir de réseau. On ignore aujourd’hui encore si elle s’y trouvait réellement.

Deux semaines plus tard, sa famille la déclare disparue. Le 19 septembre, son corps est retrouvé. À ce moment-là, Brian est également porté disparu. Son corps sera retrouvé un mois plus tard, avec une balle dans la tête. Il avait sur lui un carnet dans lequel il avouait le meurtre de sa fiancée.

Un témoin a vu Gabby et Brian

Les documents du FBI révèlent qu’un témoin a assisté à un incident de violence domestique. Cet homme a raconté à un agent du FBI qu’il avait vu le couple le 12 août 2021 à Moab, alors qu’il roulait de Denver (Colorado) à Las Vegas (Nevada). Il avait croisé un van Ford Transit blanc et avait cru voir un homme frapper une femme à l’intérieur. Inquiet, il avait fait demi-tour et s'était garé de l’autre côté de la route pour surveiller la situation.

Le témoin a précisé que l’homme dans le van agissait de manière erratique, ouvrant et fermant violemment les portes, courant à l’intérieur du véhicule. Il semblait supplier la femme et avait essayé de l’embrasser, mais elle l’avait repoussé.

Il avait envisagé d’intervenir ou d’appeler les secours, mais avait finalement choisi de ne rien faire. La mère de Gabby, Nichole Schmidt, a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance de ce témoin et qu’elle était intéressée de s’entretenir avec lui.

Grâce à l’immense attention médiatique qu’a suscitée l’affaire, l’histoire de Gabby Petito a déjà permis de sauver des vies. De nombreuses personnes ont témoigné avoir contacté leurs parents pour leur dire qu’elles avaient été inspirées par son histoire pour quitter des relations abusives. À un moment donné de la série, son amie Rose raconte avoir elle-même eu le courage de quitter une relation toxique.

Après le meurtre de Gabby, ses parents ont créé la Gabby Petito Foundation pour soutenir les victimes de violence domestique et les personnes disparues. Ils ont également milité pour l’adoption de nouvelles lois en faveur de la protection des victimes dans au moins trois Etats et à Washington, D.C.

American Murder: Gabby Petito est disponible sur Netflix.



Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich