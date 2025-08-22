assez ensoleillé21°
Millie Bobby Brown a adopté une fille avec Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown est maman
L'actrice est mariée au fils de Bon Jovi.keystone

Millie Bobby Brown est maman

L'actrice vient d'accueillir son premier enfant avec son mari Jake Bongiovi.
22.08.2025, 11:5822.08.2025, 11:58
Marie-Adèle Copin
Marie-Adèle Copin
Plus de «Divertissement»

Si vous n'avez pas vu passer la grossesse de Millie Bobby Brown, c'est normal. L'actrice de 21 ans vient d'adopter une petite fille avec Jake Bongiovi, 22 ans, le fils de Jon Bon Jovi. Ils se sont mariés l'an passé en Italie.

L'héroïne de la série Stranger Things l'a annoncé sur Instagram ce jeudi 21 août. Mais pas de photos, juste le message suivant:

«Cet été, nous avons accueilli notre adorable fille via adoption. Nous sommes ravis de commencer ce chapitre de la parentalité en toute tranquillité et intimité»

Le post a été amplement liké, mais la star a tout de même désactivé les commentaires. Peut-être pour éviter les spéculations et les jugements à l'emporte-pièce. En effet, il suffit de se balader sur les réseaux sociaux pour trouver des critiques notamment des «Pro-Life» comme on les appelle aux Etats-Unis quant à ce choix.

Le mariage de cette star de Netflix était presque parfait

Au printemps dernier, Millie Bobby Brown avait déjà évoqué son désir d'avoir des enfants avec Jake Bongiovi: «Je souhaite vraiment une grande famille. Nous sommes quatre enfants dans la mienne. Il (Jake Bongiovi) est également dans une fratrie de quatre. C'est donc clairement notre avenir», avait-elle déclaré dans le podcast des acteurs et humoristes Jason Bateman, Sean P. Hayes et Will Arnett.

Et si son jeune âge pour devenir mère peut surprendre, il n'a aucune importance pour Millie Bobby Brown. Bien au contraire: sa mère avait 21 ans et son père 19 lorsqu'ils ont eu leur premier enfant. L'actrice avait déjà envisagé l'adoption. Que les enfants soient biologiques ou adoptés ne fait aucune différence pour elle, avait-elle souligné.

