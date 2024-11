Squid Game est de retour, et ça va saigner

«La saison 1 était l'histoire de Gi-hun, le joueur numéro 456, et son entrée dans le jeu pour la première fois, de la manière dont il survit et en ressort gagnant. La saison 2 suivra Gi-hun face à ses souvenirs du premier jeu, une nouvelle réalisation, un nouveau réveil, et son retour dans ce jeu pour mettre fin à ce système injuste.»