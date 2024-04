Ce film ne se veut pas être un nanar. netflix

Un requin tueur dans la Seine durant les JO? Netflix a osé

Sous la Seine, film franco-belge, sortira le 5 juin sur Netflix. Voici tout ce que l'on sait sur ce probable futur chef-d'œuvre du septième art.

L'idée peut paraître saugrenue (pour ne pas dire débile) mais comme le rappelle la bande-annonce sortie ce mardi 9 avril, il y a déjà eu un béluga et une orque dans la Seine. Alors pourquoi pas un requin? Et pas n'importe quel squale, un requin blanc, de préférence très agressif, furtif et assoiffé de sang humain. Ça tombe bien puisque ce requin blanc arrive pile-poil durant les championnats du monde de triathlon organisés pour la première fois sur la Seine. Merci pour le clin d'oeil aux JO.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

S'agit-il d'un nanar façon Sharknado (les requins qui tombent du ciel)? Les premières images laissent penser à un long métrage premier degré où l'on mise sur des actrices reconnues comme Bérénice Béjo (The Artist). Elle incarne Sophia, une scientifique qui va faire équipe avec une activiste pour le climat (Léa Léviant) et un commandant de la police fluviale (Nassim Lyes). A eux trois, ils vont tenter d'éviter le massacre face à la maire de Paris qui n'a pas l'air de croire à cette menace.

Un scénario qui en rappelle un autre, celui des Dents de la mer évidemment, avec le chef de la police opposé au maire de la petite station balnéaire d'Amity qui ne veut en aucun cas entendre parler d'un requin blanc alors que les grandes vacances viennent de commencer. D'ailleurs, le film culte de Steven Spielberg était sorti au cinéma à un moment stratégique, le 20 juin 1974, en plein pendant le Summer Break aux Etats-Unis, histoire de donner envie aux gens de faire trempette dans la mer.

Sous la Seine, lui, veut faire frissonner à quelques semaines du coup d'envoi des JO de Paris (26 juillet) et de l'épreuve du triathlon qui devrait bel et bien se dérouler dans le fleuve. Le français Xavier Gens n'en est pas à son premier film d'horreur, ce qui n'est pas forcément rassurant. Il a réalisé The Crucifixion et Frontière(s), deux longs métrages qui ont reçu globalement des critiques négatives.

«Il s'agit d'un film sérieux et engagé qui présente le requin de façon inhabituelle» Xavier Gens au Festival de Gérardmer

Si le réalisateur et Netflix voulaient coller à la réalité, le requin devrait mourir. Non pas à cause de la pollution de la Seine (quoique), mais à cause du fait qu'il n'arrive pas à retrouver la mer, comme ça a été le cas pour l'orque et le béluga. S'ils veulent se la jouer Sea Shepherd, le requin sera aidé par les hommes à faire marcher arrière et peut-être qu'il y aura même une suite, comme Netflix aime si bien les faire même quand ça n'a aucun sens.

