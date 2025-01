La saison 5 de You revient à New York, là où tout a commencé. capture d'écran

Un mystère entoure la saison 5 de «You»

La bande-annonce de la dernière saison de You sur Netflix vient d'être dévoilée et, avec elle, une date de diffusion.

Au début, on a été beaucoup à regarder innocemment You juste pour le plaisir de revoir Penn Badgley après Gossip Girl. Et puis Dan Humphrey est devenu Joe Goldberg et the lonely boy s'est transformé en le serial killer qu'on connaît aujourd'hui.

Il aura étripé un paquet de monde durant ses huit années à l'écran. De New York à Los Angeles en passant par Londres: 24 personnes auront malencontreusement perdu la vie en croisant son chemin. Pour rappel, ce tueur en série basé sur le roman de Caroline Kepnes, a la fâcheuse manie de tuer les femmes qu'il harcèle et toute personne se mettant en travers de son chemin.

Joe nous avait laissés à la fin de la saison 4 sur une nouvelle relation amoureuse aux côtés de Kate, folle amoureuse de lui. Ils s'étaient installés aux Etats-Unis où la jeune femme avait lancé sa fondation d’école d’art. Une fois encore, Joe Goldberg semblait s’en sortir indemne.

On ne sait pas s'il sera toujours avec Kate dans la saison 5, mais d'après la bande-annonce dévoilée ce jeudi 16 janvier, un personnage présent depuis le début de la série va rebattre les cartes.

La bande-annonce:

La cinquième et dernière saison revient aux sources, à New York, là où tout a commencé pour Joe. Et il semblerait d'après le synopsis que «sa vie parfaite soit menacée par les fantômes de son passé et ses propres désirs sombres.»

Les premières images montrent quelques-unes de ses victimes, à commencer par Beck, son premier amour dans la saison 1, puis Love dans la saison 3, mais aussi Marienne dans la saison 4, qui pour le coup, n'est pas morte, mais s'est fait enfermer dans la fameuse cage en verre que Joe affectionne tant.

Dans cette bande-annonce où l'acteur Penn Badgley prend une voix encore plus grave que d'habitude (parce que l'heure est grave), il revient avec ce refrain: «you, you, you» sans qu'on sache qui sera sa prochaine victime. Le mystère restera donc entier jusqu'au 24 avril.

Dialogue de sourds entre deux journalistes autour de la série You Vidéo: watson