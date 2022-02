Pourquoi il y a une chaussure perdue? Rien n'a de sens dans cette image, alors pourquoi pas. captures d'écran instagram @newyorknico

New York, cette ville où on peut se faire tatouer la fesse dans le métro

Sur Instagram, le compte @newyorknico a partagé une vidéo d'un type se faisant tatouer les fesses sur un quai de métro.

Pourquoi prendre le métro pour aller chez son tatoueur quand on peut aller voir son tatoueur directement dans le métro? Dans une vidéo postée lundi sur Instagram par Nicolas Heller sur son compte @newyorknico, que je vous recommande chaudement, on voit un homme se faire orner une fesse d'un tatouage, bouquinant tranquillement.

Vidéo: watson

Nicolas Heller, réalisateur américain de films documentaires, a acquis une jolie notoriété sur les réseaux sociaux en partageant régulièrement des photos, des vidéos et des anecdotes de la vie des New-Yorkais.

Dans cette récente vidéo de tatouage en plein métro, on pourrait presque croire à une mise en scène. Tout a l'air parfaitement normal. On n'ose pas imaginer la réaction des autorités lausannoises si quelqu'un tentait la même expérience dans le M2 à l'arrêt Bessières. Mise en scène ou vrai tattoo fessier, j'ai envie de croire à la seconde option. Car après tout, this is New York. The sky is the limit.

New York, cette ville fantastique:

Au passage, voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...