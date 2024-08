Cette saison spéciale réunit les stars des anciennes éditions. source: instagram

«Pékin Express» est de retour: toutes les infos

Stéphane Rotenberg et ses irréductibles binômes vous avaient manqué? Les revoilà dès le mois de septembre, pour une 19e saison.

«on va clairement avoir trop d’émissions en même temps là 😂» On est d'accord, Astrid. Vu sur instagram

Vous aussi, vous avez l'impression que les émissions à mi-chemin entre télé-réalité et MacGyver ne cessent de s'enchaîner? En ce moment, on vit, mange et respire Koh-Lanta. On a l'impression que ce n'était qu'hier qu'on a quitté nos Romands de Pékin Express: sur les traces du tigre d'or.

Et voilà qu'une nouvelle saison de Pékin Express se profile à l'horizon sur M6, dès le mois de septembre. Stéphane Rotenberg prend-il parfois des vacances? On commence à en douter. Quand débute l'aventure? Dans quel pays? Qui sont les victimes consentantes? Quel sera le créneau horaire? On vous dit tout.

Sur les route d'Asie du sud

Quand?

C'est à partir du 14 septembre prochain que la machine à défis se remet en branle. Les émissions seront visionnables non plus les jeudis, mais chaque samedi, dès 21h10.

Où?

On le sait déjà depuis quelques mois, les binômes devront se débattre sur les routes de l'Inde, en particulier dans la région du Rajasthan, au nord du pays. C'est pourquoi cette édition aura pour titre: L'épopée des Maharadjas. Le parcours s'étendra sur quelque 10 000 kilomètres.

Lors d'une conférence de presse, Stéphane Rotenberg avait expliqué que le pays offrait de nombreux challenges au niveau du tournage.

«C’est une destination qui n’a pas d’équivalent dans le monde, il peut très vite y avoir des attroupements et des mouvements de foule. Ça peut être oppressant et ça complique la course pour les binômes et même parfois pour les équipes de production.» Stéphane Rotenberg.

L'animateur avait également expliqué qu'il s'agissait d'une destination très atypique au niveau des modes de transports, «notamment avec les tuk tuk.»

Qui?

Cette 19e saison est la troisième édition All Stars de l'histoire de Pékin Express. Il s'agit d'une réunion des champions où d’anciens duos qui ont marqué les téléspectateurs concourent à nouveau, rappelle le Huffington Post.

Vous retrouverez:

Rose-Marie et Cinzia, les amies parisiennes, finalistes de la saison 14

Clément et Émeline, le duo d’animateurs de la saison 17

Jean-Claude et Axel, le grand-père et le petit-fils de la saison 15

Nathalie et Angie, les inconnues de la saison 17

Hoang et Quyen, les frères et sœurs de la saison 5

Fabrice et Briac, le duo d’inconnus de la saison 12

Claire et Christophe, le duo père et fille de la saison 14 qui ont déjà été vainqueurs de Pékin Express.

Rose-Marie et Cinzia. photo:m6.

Clément et Émeline. photo: m6

Comme spécificité, on aura à nouveau droit au fameux drapeau blanc, et au Débrief express, retour sur la course dès 23h40, commenté par d'anciens candidats.