Cette vieille dame tabasse Mariah Carey sur le ring de Noël

Pour la première fois en 65 ans, Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, est en tête du Billboard's Hot 100. L'Américaine de 78 ans déclasse ainsi l'autoproclamée reine de Noël Mariah Carey. En parallèle, d'autres titres sortis il y a plus de 50 ans cartonnent toujours dans les playlists de Noël, même si une certaine Natasha St-Pier tente elle aussi sa chance (et un come back).

Chaque année, c'est la même rengaine. Mariah Carey y veille. Chaque 1er novembre, la diva enterre les citrouilles de Halloween pour nous rappeler que c'est déjà presque Noël. Et donc, qu'on peut faire grimper encore un peu sa fortune en se repassant en boucle, jusqu'à devenir zinzin, son tube All I Want For Christmas Is You en attendant de s'envoyer la bûche et les cadeaux à la tronche. Façon pour elle de nous dire «Merry Xmas à vous les pauvres, I'm rich», tandis que son titre truste la première place du Billboard's Hot 100 depuis quatre ans.

Mais cette année, la star s'est fait détrôner par une autre diva: Brenda Lee. Chanteuse de rock et de country, 78 ans, surnommée Little Miss Dynamite en raison notamment de sa taille (1m45), dont le tube Rockin' Around The Christmas Tree est sorti en 1958.

La revanche de Brenda

Brenda Lee a connu ascension fulgurante très jeune, puisqu'elle a classé son tube I'm Sorry à la première place du Billboard's Hot 100 tout juste âgée de 16 ans. Mais le succès de l'Américaine faiblit depuis la fin des années 1960 quand sa voix devient plus mûre.

Plus d'un demi-siècle plus tard, la chanteuse country prend sa revanche. Pour la première fois, Rockin' Around The Christmas Tree grimpe sur la première marche du podium des chansons estampillées avec 34,9 millions de streams. Juste devant Mariah Carey, qui se console avec la médaille d'argent.

Avec cette victoire, Brenda Lee bat plusieurs records: elle est l'artiste la plus âgée à classer un tube à la première place du Billboard's Hot 100. Son titre est aussi celui qui a attendu le plus longtemps entre sa sortie et sa première place. Avant la chanteuse de country, une autre artiste détenait ce record, une certaine... Mariah Carey, avec All I Want For Christmas Is You, qui a pris pour la première fois la tête du classement 25 ans après sa sortie en 1994.

Du neuf avec du vieux

La période de Noël est propice aux recyclages de tubes. Ainsi, en plus des tubes de Brenda Lee et de Maria Carey, Last Christmas de Wham!, sortie en 1984, occupe la cinquième position. La chanson Jingle Bell Rock de Bobby Helms, sortie en 1957, est à la quatrième place.

Image: billboard.com

Les classiques It's the Most Wonderful Time of the Year (1963) d'Andy Williams et Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow! (1959) de Dean Martin font eux aussi, comme chaque année à Noël, une remontée dans le classement. Ils sont respectivement à la dixième et treizième place.

Dans un autre registre, Natasha St-Pier a elle aussi succombé à la tendance légèrement ringarde des albums de Noël. La Canadienne, dont le succès est plus modeste depuis une vingtaine d'années, nous a ainsi tout récemment gratifiés d'un disque avec une reprise de Feliz Navidad, sorti en 1970.

Une reprise qui n'a pas encore su séduire les amateurs de chansons de Noël et dégommer les divas et autres crooners qui caracolent en tête du Billboard's Hot 100. Sa version de Feliz Navidad a été écouté une dizaine de milliers de fois sur Spotify, bien loin du milliard et des poussières de streams de Mariah Carey et son célèbre All I Want For Christmas Is You depuis sa mise en ligne il y a quelques années sur la plateforme musicale.

Et sinon, en attendant le 24 (ou le 25, il y a débat)...

