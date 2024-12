23 mèmes amusants avec le célèbre Elfe «on the shelf»

Cela a encore accru la popularité du petit elfe. Et bientôt, les gens ont eu l'idée d'utiliser le petit elfe pour représenter des scénarios amusants et créatifs. Initialement destiné à amuser les petits enfants, il est rapidement devenu une tendance pour tous les âges. Le tout ressemble à ceci:

Mais Internet a vite pris conscience de l’existence du petit elfe. Tout d’abord à travers les mèmes. En raison du jeu de mots anglais «Elf on the Shelf», des rimes similaires sont apparues, telles que : «Spoc an a Cock on a Rock».

«L'Elfe sur l'étagère» (en anglais: «Elf on the Shelf») est connu dans le monde entier. En effet, il s'agit à l'origine d'un livre d'images datant de 2005. Dans cette histoire, un lutin de Noël est censé aider le Père Noël à découvrir si les enfants ont été sages. Jusqu'à présent, rien de nouveau.

All I Want for Christmas... ce sont ces fabuleux mashups

Pour tous ceux qui n'en peuvent plus d'entendre la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey mille fois par jour en fin d'année: voici 17 mashups, dont certains vraiment étranges, pour vous redonner le plaisir de la chanson.