Oh. Wow.Image: watson / dr

La Maison-Blanche dévoile ses décos de Noël et c'est intense

Adhérant manifestement assez peu à l'adage «less is more», la Maison-Blanche a décidé de tout faire péter pour Noël. Avant de scroller sur les photos, n'hésitez pas à vous munir de ces fameuses lunettes en carton pour regarder les éclipses.
02.12.2025, 14:5602.12.2025, 14:56
Margaux Habert
Margaux Habert

Si vous avez par le plus grand des hasards mangé un yogourt périmé sur lequel a par exemple poussé un champignon hallucinogène (ou bu une kambucha pas bonne, j'en sais rien, je suis pas médecin), vous risquez de partir dans un bien joli trip à regarder ces photos de la Maison-Blanche.

Leurs décos, que l'on peut aisément observer depuis l'espace, ont été présentées le 1er décembre. Elles sont la preuve qu'il n'y a pas de problème de budget aux Etats-Unis. Joyeux Noël.

Prêts pour un voyage sensoriel?!

Pourquoi se contenter d'un seul sapin quand on peut en mettre 1938743, sans oublier d'ajouter une élégante arcade sapinière autour d'une porte?

Oh wow.
Oh wow.Image: AP

Vous cherchez quelque chose d'élégant pour votre salon? Pourquoi ne pas opter pour un charmant tableau à l'effigie du président en Lego, surmonté d'une couronne de sapin?

epa12562173 A portrait of US President Donald Trump made of Lego in the East Room of the White House during a holiday decoration tour for the media in Washington, DC, USA, 01 December 2025. US First L ...
Oh wow!Image: EPA

On a mis les musiciens dos aux sapins afin qu'ils ne terminent pas leur interprétation de Candy Shop aveugles.

epa12562185 Members of the President&#039;s Own United States Marine Band perform in the Center Hall of the White House during a holiday decoration tour for the media in Washington, DC, USA, 01 Decemb ...
Oh wow...Image: EPA

Si vous vous demandez ce que sont ces petits machins bleus qui recouvrent 98% de la moindre branche de conifère dans cette pièce, sachez que ce sont des papillons.

epa12562167 A Christmas tree on display in the Red Room of the White House during a holiday decoration tour for the media in Washington, DC, USA, 01 December 2025. US First Lady Melania Trump announce ...
Wow wow wow!Image: EPA

Car oui, qu'est-ce qui dit davantage JOYEUX NOËL que des petites créatures qui décèdent lorsqu'il fait froid?

Ornaments sit on a Christmas tree in the Red Room of the White House during a press preview of the Christmas decorations &quot;Home is Where the Heart Is,&quot; Monday, Dec. 1, 2025, in Washington. (A ...
WOW!Image: AP

N'hésitons pas à décorer aussi les tableaux. Mais pas tout autour parce qu'il faut savoir raison garder (n'hésitez pas à lire cette phrase dans votre tête, ou oralement si vous êtes dans le bus, avec l'accent et l'intonation de Guy Parmelin).

A Christmas tree decorates the State Dining Room of the White House during a press preview of the Christmas decorations &quot;Home is Where the Heart Is,&quot; Monday, Dec. 1, 2025, in Washington. (AP ...
O.h. w.o.w.Image: AP

L'an prochain, les Etats-Unis célèbreront le 250e anniversaire de leur indépendance. C'est gentil de leur part de rendre hommage à leurs racines sur les racines d'un arbre avec les couleurs du drapeau européen.

epa12562166 A decoration highlighting the upcoming 250th anniversary of the signing of the Declaration of Independence on the base of a Christmas tree on display in the East Room of the White House du ...
Wow.Image: EPA

Quand je disais 1938743 sapins à propos de cette pièce, je rigolais pas.

epa12562176 Christmas trees on display in the Center Hall of the White House during a holiday decoration tour for the media in Washington, DC, USA, 01 December 2025. US First Lady Melania Trump announ ...
oH WoOoOw.Image: EPA

Des boules dans tous leurs états (lol).

Wowowow.
Wowowow.Image: AP

Il ne manque que Mariah Carey chantant All I Want For Christmas Is You dans cette pièce pour que Noël fasse un tour complet autour du soleil (ou un truc du genre, je suis pas astrologue (ni astronome)).

Lego portraits of President George Washington and President Donald Trump decorate the Green Room of the White House during a press preview of the Christmas decorations &quot;Home is Where the Heart Is ...
Oh WOW.Image: AP

«Be best», mais à qui peut bien s'adresser ce message sur une boule encore au milieu d'une horde de papillons?

Ornaments hang from a Christmas tree in the Red Room of the White House during a press preview of the Christmas decorations &quot;Home is Where the Heart Is,&quot; Monday, Dec. 1, 2025, in Washington. ...
Wow oh.Image: AP

Enfin, quittons-nous sur cette représentation de la Maison-Blanche en pain d'épices. Ça fait du bien, un truc un peu sobre visuellement pour celles et ceux qui ont survécu à la crise d'épilepsie. Allez, Merry Xmas.

... oh.
... oh.Image: AP
