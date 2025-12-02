Oh. Wow. Image: watson / dr

La Maison-Blanche dévoile ses décos de Noël et c'est intense

Adhérant manifestement assez peu à l'adage «less is more», la Maison-Blanche a décidé de tout faire péter pour Noël. Avant de scroller sur les photos, n'hésitez pas à vous munir de ces fameuses lunettes en carton pour regarder les éclipses.

Plus de «Divertissement»

Si vous avez par le plus grand des hasards mangé un yogourt périmé sur lequel a par exemple poussé un champignon hallucinogène (ou bu une kambucha pas bonne, j'en sais rien, je suis pas médecin), vous risquez de partir dans un bien joli trip à regarder ces photos de la Maison-Blanche.

Leurs décos, que l'on peut aisément observer depuis l'espace, ont été présentées le 1er décembre. Elles sont la preuve qu'il n'y a pas de problème de budget aux Etats-Unis. Joyeux Noël.

Prêts pour un voyage sensoriel?!

Pourquoi se contenter d'un seul sapin quand on peut en mettre 1938743, sans oublier d'ajouter une élégante arcade sapinière autour d'une porte?

Oh wow. Image: AP

Vous cherchez quelque chose d'élégant pour votre salon? Pourquoi ne pas opter pour un charmant tableau à l'effigie du président en Lego, surmonté d'une couronne de sapin?

Oh wow! Image: EPA

On a mis les musiciens dos aux sapins afin qu'ils ne terminent pas leur interprétation de Candy Shop aveugles.

Oh wow... Image: EPA

Si vous vous demandez ce que sont ces petits machins bleus qui recouvrent 98% de la moindre branche de conifère dans cette pièce, sachez que ce sont des papillons.

Wow wow wow! Image: EPA

Car oui, qu'est-ce qui dit davantage JOYEUX NOËL que des petites créatures qui décèdent lorsqu'il fait froid?

WOW! Image: AP

N'hésitons pas à décorer aussi les tableaux. Mais pas tout autour parce qu'il faut savoir raison garder (n'hésitez pas à lire cette phrase dans votre tête, ou oralement si vous êtes dans le bus, avec l'accent et l'intonation de Guy Parmelin).

O.h. w.o.w. Image: AP

L'an prochain, les Etats-Unis célèbreront le 250e anniversaire de leur indépendance. C'est gentil de leur part de rendre hommage à leurs racines sur les racines d'un arbre avec les couleurs du drapeau européen.

Wow. Image: EPA

Quand je disais 1938743 sapins à propos de cette pièce, je rigolais pas.

oH WoOoOw. Image: EPA

Des boules dans tous leurs états (lol).

Wowowow. Image: AP

Il ne manque que Mariah Carey chantant All I Want For Christmas Is You dans cette pièce pour que Noël fasse un tour complet autour du soleil (ou un truc du genre, je suis pas astrologue (ni astronome)).

Oh WOW. Image: AP

«Be best», mais à qui peut bien s'adresser ce message sur une boule encore au milieu d'une horde de papillons?

Wow oh. Image: AP

Enfin, quittons-nous sur cette représentation de la Maison-Blanche en pain d'épices. Ça fait du bien, un truc un peu sobre visuellement pour celles et ceux qui ont survécu à la crise d'épilepsie. Allez, Merry Xmas.

... oh. Image: AP