Vidéo: watson

Mariah Carey signe un autographe à Rihanna et pas n'importe où

La diva a marqué d'un feutre rouge le sein de Rihanna. Asseyez-vous les enfants, on vous raconte l'histoire de ce conte de Noël.

Plus de «Divertissement»

Mariah Carey, Mère Noël autoproclamée, ne s'écoute pas seulement dans les supermarchés et chez Zara Home: elle donne aussi des concerts en live. Même qu'elle a entrepris cette année une tournée aux Etats-Unis pour célébrer les 30 ans de son album Merry Christmas. Ce mardi 17 décembre, elle s'est produite sur scène à Brooklyn, la dernière fois de l'année.

Dans le public, une certaine Rihanna. Fan de la diva, la créatrice de Fenty Beauty lui a demandé un autographe. Mais pas une signature sur un vulgaire bout de papier, non! La star a voulu être marquée d'un feutre rouge sur son sein gauche, parce que comme elle dit, c'est un moment «iconique».

Mariah Carey, un peu déconcertée, s'aventure à demander:

«Qu'est-ce que tu veux que j'écrive?»

Rihanna répond:

«MOHRIAH»

L'interprète de All I Want For Christmas Is You s'exécute . Pendant ce temps-là, Riri lui attrape le micro pour expliquer à la foule présente ce qui est en train de se passer: «Mariah Carey signe mon sein! C'est putain d'épique!» Un bout de peau que Rihanna pourra probablement revendre très cher sur eBay.

Et dire que ce moment magique a failli ne pas avoir lieu. Quelques jours plus tôt, Mère Noël a attrapé la grippe et a dû annuler plusieurs dates de sa tournée. Mais le 16 décembre, un miracle de Noël s'est produit. Mariah Carey, de nouveau en pleine forme, a pu se produire sur scène à New York et ainsi délivrer le précieux cadeau à Rihanna.

Fin du conte de Noël, bonne nuit les enfants.

Vidéo: watson

20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe 1 / 29 20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe Les stars ont fêté Noël... à leur façon. Le thème n'était pas «être chic» cette année. source: instagram