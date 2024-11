Bienvenue dans le bar de Noël de Mariah Carey où tout est écœurant. Image: Virgin Hotels

Mariah Carey ouvre un bar de Noël et c'est atroce

La diva célèbre le 30e anniversaire de son tube All I Want for Christmas is you avec une expérience de bar éphémère pour les Fêtes de fin d'année. Bienvenue au royaume du kitsch.

Qui dit, Fêtes de fin d'années, dit forcément sapin, fausse neige, pulls moches et surtout Mariah Carey à fond les ballons. La chanteuse ne le sait que trop bien puisque, chaque année, elle touche environ 2,5 millions de dollars en royalties pour sa chanson All I Want for Christmas is you. Elle s'amuse d'ailleurs chaque année à lancer cette saison hivernale qui est la sienne.



Comme ça, vous l'aurez dans la tête pour toute la journée.

Ce morceau est tellement culte que si vous tapez son titre sur Google, vous aurez le droit à une animation avec des petits flocons. Sorti le 1ᵉʳ novembre 1994, ce tube fête en 2024 ses 30 ans. Pour l'occasion, Mariah Carey a vu les choses en grand en lançant un concept de bar éphémère. Ce pop-up, baptisé Mariah Carey Black Irish Holiday Bar, est le fruit d'un partenariat entre la chanteuse et le groupe hôtelier Virgin Hotels. Il permettra de déguster des cocktails thématiques dans un décor inspiré par la reine elle-même, à Chicago, New York, Dallas, Nashville et La Nouvelle-Orléans.

Pour la déco, beaucoup de rouge, beaucoup de doré et du néon, avec un énorme «All I Want For Christmas Is You» lumineux. On pourra également admirer une couronne de Noël géante conçue pour s’y asseoir et recréer la pochette de l’album emblématique Magical Christmas Special. Par ailleurs, un photomaton interactif avec Mariah Carey elle-même sera disponible, ainsi qu’un espace dédié pour écrire vos propres souhaits de Noël, avec une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet.

Oui, ça fait un peu déco de centre commercial. Image: Bucket Listers / Virgin Hotels

Les lumières sont tamisées afin d'éviter que les clients ne perdent la vue. Image: Virgin Hotels

Il y a même une poubelle pour que Mariah réalise vos vœux de Noël. Image: VIRGIN HOTELS

Pour vivre cette expérience inoubliable, il faudra débourser 20 dollars et ne pas passer plus de 90 minutes dans le bar, mais il y a un cocktail offert. Pour ceux qui souhaitent savourer plus qu’un verre, des cocktails spécialement créés pour l’occasion seront proposés inspirés du répertoire de Mariah Carey. Parmi eux: le Make My Wish Come True Martini, le It's Time ou encore le Queen of Christmas Cocoa. Tous sont préparés à base de crème de whisky, façon Bailey's, puisque la chanteuse possède sa propre marque de spiritueux, appelée Black Irish.

J'espère que vous aimez la crème de whisky, parce qu'il n'y a que ça. Image: Virgin Hotels

Mariah Carey n’est pas la seule star de la pop à vouloir surfer sur la magie de Noël. Elle se voit même concurrencée sur son propre terrain par la nouvelle génération, notamment par Sabrina Carpenter. La chanteuse de 25 ans a l’intention de s’imposer sur les écrans du monde entier avec son premier «Christmas Special», intitulé A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter. Ce programme, mêlant sketches et moments musicaux, sera diffusé le 6 décembre 2024 sur Netflix.