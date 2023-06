Vidéo: watson

Vous aimez la musique du finaliste romand de Top Chef? Votre avis

Entre deux plats, le chef genevois et finaliste de Top Chef Danny Khezzar fréquente également les studios avec son duo trap, Les Frères Bizzy. watson a demandé aux Romands s'ils valident le son🎶😎.

Ce soir, les fans de cuisine à la sauce télé-crochet vont se régaler. La grande finale de la saison 14 de Top Chef est diffusée dès 21h10 sur M6.

Le Genevois de 27 ans Danny Khezzar devra rivaliser de rapidité et de créativité pour rêver l'emporter sur son adversaire, Hugo Riboulet. Cette dernière qualité, d'ailleurs, ne manque pas à celui qui est chef du Bayview (le restaurant étoilé de l’Hôtel Président Wilson) de jour...et rappeur de nuit.

En effet, le petit protégé d’Hélène Darroze n'hésite pas à partager son temps entre sa passion pour la cuisine, et son goût pour la musique. Comme il l'expliquait au micro d'Europe 1, Danny a commencé la musique de façon sérieuse dès ses...12 ans. Avec Vince, son pote de toujours, il forme un duo aux teintes de trap latino, Les Frères Bizzy. Le groupe, qui comptabilise quelque 8,34k d'abonnés sur YouTube, se produit en concerts, soirées et festivals.

Et comme chez watson, on est aussi curieux qu'indiscrets, on a voulu savoir savoir si les Romands valident le son de Danny autant que ses talents culinaires. Vos avis en vidéo!

Vidéo: watson

Et vous, vous en pensez quoi de sa musique? J'adore! Pas mal, mais pas de quoi se taper le cul par terre. Je déteste.

