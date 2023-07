Barbie va apprendre à ses dépens que le monde réel n'est pas si rose. warnerbros/burgerking

Ce fast-food a créé un burger Barbie, mais il est moins beau en vrai

Burger King fait encore parler cette semaine. Après le cheeseburger de 20 tranches de fromage, voici le burger Barbie. Pourquoi Barbie? Parce que la sauce est rose. Ah d'accord.

Vous êtes plus excité qu'une fan de Taylor Swift à l'approche de la sortie du film Barbie? Depuis des mois, vous vivez Barbie, vous respirez Barbie? Sachez que dorénavant, vous pouvez manger Barbie. Pas manger Barbie, la poupée (ce serait pas très digeste), mais manger dans l'esprit de Barbie avec ce burger à la sauce rose.

Trop super génial! burger king

Cette création est l'œuvre de Burger King (encore lui) qui, cette semaine, nous a déjà étonné (mais pas convaincu) avec son «Real Cheeseburger» composé de 20 tranches de fromage.

Cette fois-ci, la chaîne de fast-food propose au Brésil uniquement un burger un peu plus classique avec steak de viande et fromage, mais surtout, avec une sauce rose. Il s'agit d'une collab officielle avec tout un menu spécial Barbie: il comprend le Pink Burger, des frites ainsi qu'un milkshake à la fraise et un donut, le tout emballé dans un packaging rose et girly, so Instagramable!

On ne sait pas quel goût a la sauce rose, mais probablement celui de l'arc-en-ciel (ou pour ceux qui ne savent pas rêver, celui du colorant.) Burger King ne le précise pas, mais selon les sites brésiliens elle a «un goût fumé». Ok.

Néanmoins, si la vidéo promotionnelle et les photos postées sur les réseaux sociaux font envie, la réalité est un peu plus fade. Plusieurs clients ont goûté ce menu qu'on ne trouve qu'au Brésil et ils ont partagé leur déception sur Twitter.

Attentes...

Réalité:

En tout cas, le packaging tient toutes ses promesses. twitter

A ouais, tout de suite, ça fait moins envie. twitter

Mouais. twitter

Le film Barbie sortira au cinéma en Suisse romande le 19 juillet.

