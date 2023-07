Sur TikTok, les amateurs de fast-food ont croqué à pleines dents dans cette sheitanerie. capture d'écran tiktok

Burger King a osé l'impensable

La chaîne de fast-food commercialise un burger garni d'une quantité scandaleuse de fromage et heureusement, cette sheitanerie n'est disponible que dans un seul pays et très très loin.

Burger King appelle ça: le «vrai cheeseburger»: deux tranches de pain avec au milieu, 20 tranches de cheddar. Rien d'autre. Pas de laitue, pas d'oignons, juste du fromage. Cette immondice (pardon, mais vous ne vous respectez pas si vous aimez ce genre de truc) est apparue sur le menu de la chaîne de restauration rapide, non pas aux Etats-Unis, ce pays friand de gras et d'artères bouchées, mais en Thaïlande.

Le burger «spécial attaque cardiaque» ressemble à ça:

Notez le mélange de panique et d'envie qui se lit sur le visage de la journaliste de CNN qui a «révélé l'affaire»:

Cette délicatesse fromagère est si ridiculement excessive que Burger King a précisé sur Facebook ce dimanche 9 juillet que ce n'était pas une blague. Sur les réseaux sociaux justement, notamment sur TikTok, de nombreux internautes ont posté des vidéos d'eux en train de goûter cette nouveauté qui n'aurait jamais dû voir le jour.

Une cliente de 25 ans a déclaré à CNN qu'elle aimait le fromage, mais que «c'était un peu too much». Un peu? Vraiment? «Je n'ai pu manger que la moitié», a-t-elle poursuivi.

«Les autres burgers sont bons. Je pense que je reviendrai à mon double cheese angus comme d'habitude» Im Jeepetch, une cliente interviewée par CNN

«Je ne l'essaierai peut-être pas à nouveau. J'aime bien quelques tranches de fromage dans mon burger, mais pas autant» Alisa Chuengviroj, une autre cliente de 26 ans

Ce n'est pas avec ce genre d'option que Burger King va faire son pain, mais c'est une manière de se démarquer de ses concurrents et de faire parler de la marque sur les réseaux sociaux. De plus, les mastodontes du fast-food adaptent leur offre aux goûts locaux. En Thaïlande, le fromage est particulièrement apprécié de la gen Z et il est courant de voir ce produit laitier recouvrir toutes sortes de plats.

