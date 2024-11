Image: watson

Voici les meilleurs restaurants gastronomiques de Suisse

Tripadvisor a déterminé une liste des meilleurs restaurants gastronomiques de Suisse. Cette sélection a été établie en compilant les évaluations digitales des établissements.

De nombreux utilisateurs, des évaluations détaillées et des photos plus vraies que nature - tout cela fait de Tripadvisor une source très appréciée des dénicheurs de restaurants.

La plateforme a compilé la multitude d'évaluations et a désigné les meilleurs restaurants du monde - et de Suisse. Selon Tripadvisor, moins de 1% des huit millions d'entrées figurent dans la liste. D'ailleurs, voici la sélection.

elmira, Zürich

«Un endroit où les cuisiniers brillent vraiment», dit l'IA de Tripadvisor. Image: Tripadvisor

Le restaurant elmira (avec «e» minuscule) mise sur le terroir et la qualité. Cela vaut à l'établissement deux distinctions Michelin: une étoile normale et une verte, qui récompense les cuisines particulièrement durables. Au sous-sol d'un ancien silo, les cuisiniers et cuisinières présentent eux-mêmes leurs créations directement à table.

Alpine Gourmet Prato Borni, Zermatt

«L'ambiance chaleureuse et la salle à manger à couper le souffle». Image: Tripadvisor

A l'Alpine Gourmet Prato, tout est manifestement parfait: les clients s'enthousiasment pour la nourriture, les vins parfaitement accordés et le personnel compétent. Sur la carte, on trouve aussi bien des plats régionaux qu'internationaux. Le chef étoilé bernois Heinz Rufibach laisse ses clients choisir entre les menus «Heimat» et «Fernweh». Ils se composent chacun de quatre à six plats, peuvent être mélangés et coûtent à partir de 150 francs.

Ackermannshof, Basel

L'Ackermannshof à Bâle propose également des repas raffinés. Le restaurant est une imprimerie restaurée datant de plusieurs siècles et est dirigé par le chef Flavio Fermi. Sur Tripadvisor, on trouve certes quelques rares critiques insatisfaites du rapport qualité-prix et des «mini-portions», mais une majorité trouve l'expérience dans ce restaurant gastronomique excellente.

Pic Au Beau-Rivage Palace, Lausanne

De l'art dans l'assiette... Image: Tripadvisor

...et dans la salle.

Au Pic Au Beau-Rivage Palace à Lausanne, on mange vraiment avec les yeux. L'IA de Tripadvisor n'en finit plus de s'extasier: le restaurant «enchante par son cadre magnifique», le menu de dégustation «remarquable» est associé à des vins «exquis». IA ou pas, une visite semble valoir la peine, si le porte-monnaie le permet. Sept plats coûtent 330 francs. Sans le vin.

L'Aparté, Genève

De la cervelle? Des fruits de mer? Une plante? Image: Tripadvisor

Ici aussi, les assiettes sont plus belles les unes que les autres. Qui oserait se servir d'une fourchette devant de telles œuvres d'art alimentaires en filigrane? Ce qui caractérise ce restaurant: «L'accent mis sur les fruits de mer». C'est du moins ce que dit l'IA.

Restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier, Crissier

Avec son aile verte, cette langouste ne s'envole pas tout de suite dans les airs, comme le laisse supposer sa présentation. Image: Tripadvisor

Nous restons en Suisse romande et sur l'accent mis sur les fruits de mer. Et aux assiettes artistiquement dressées. L'Hôtel de Ville compte 24 cuisiniers, plus que tout autre restaurant suisse. Ils élaborent des créations telles que les «élégantes demoiselles pochées» (c'est ainsi que l'on appelle poétiquement ici les langoustes de Bretagne) ou la «Soupe Gourmande» aux petits pois (coupés en deux) et aux carottes.

Steinhalle, Bern

La salle a été rénovée en 2023. Image: Tripadvisor

La Steinhalle propose une cuisine internationale, car le chef Markus Arnold est un globe-trotter. Il part régulièrement en voyage gastronomique et partage ses découvertes avec ses hôtes sous forme de repas et d'articles de blog. Le soir, c'est le casual dining («dîner finement dans une ambiance décontractée»), et le midi, l'easy lunch.

Le Chat-botté, Genève

Le Chat-botté est un établissement genevois avec «un décor élégant, des tables agréablement espacées et un choix de pains original». C'est ce que dit le chatbot de Tripadvisor. Les évaluateurs humains semblent apprécier le restaurant à tel point qu'ils y reviennent régulièrement pour savourer la cuisine française contemporaine.

Ristorante Meta, Lugano

Le palazzo moderne de la famille Mantegazza, à Lugano-Paradiso, avec sa terrasse panoramique sur le lac, impressionne. Le chef Luca Bellanca y crée un menu gastronomique imaginatif et saisonnier, proposant aussi bien des spécialités locales que des plats internationaux.



Bayview by Michel Roth, Genève

Un lieu pratique à l'atmosphère accueillante, selon l'IA. Image: Tripadvisor

Ici aussi, on mange avec vue sur le lac. Le chef Michel Roth réinterprète la cuisine française classique et sert par exemple un menu signature de 7 à 10 plats.

