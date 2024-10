Voici où déguster le meilleur burger de Suisse romande

Niveau ambiance, on est sans aucun doute sur un visuel Made in USA: des néons accrochés au mur, un décor industriel et des emballages qui rappellent de grandes chaînes de fast-food américaines, genre Shake Shack mais version luxe.

Comment demander poliment à vos invités de se barrer

Parfois, il faut savoir jouer les «mauvais flics» en fin de soirée. Rappeler aux gens que cet appart, c'est le vôtre, et que vous n'êtes pas prêt de jouer à l'Airbnb du pauvre le temps d'un week-end. Quelle est la méthode la plus efficace pour dire à vos amis ou à vos proches de se bouger – avec toute la rondeur nécessaire?

Que faire si quelqu'un me fixe en continu? Comment dire poliment à son hôte que ce qu'il a cuisiné est dégueulasse? Que faire si on me marche sur le pied et que la personne ne s'excuse pas? Comment se dire au revoir de façon naturelle après un date? Sur Internet en général, et sur Reddit en particulier, on peut trouver des conseils de vie salvateurs pour gérer les situations du quotidien les plus gênantes.