Après avoir travaillé dans des établissements étoilés, Nicolas Flandin a ouvert sa pâtisserie à Lausanne. Image: watson

On a testé les pâtisseries d'un ancien chef de restos étoilés

Cet été, Nicolas Flandin a quitté les cuisines du restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier où il était chef pâtissier, pour ouvrir sa pâtisserie à Lausanne. Rencontre et dégustation.

Un mardi matin à l'Avenue de Collonges à Lausanne, quatre des six places à disposition dans la nouvelle pâtisserie de Nicolas Flandin sont occupées. «Depuis l'ouverture le 5 septembre dernier, ça marche très fort. Je ne m'y attendais pas», se réjouit celui qui fut pendant des années le chef pâtissier des restaurants étoilés Pic, au Beau-Rivage Palace, puis de l'Hôtel de Ville de Crissier.

Cet été cependant, ce Marseillais d'origine, installé dans la capitale vaudoise depuis 13 ans et fan du LHC, a quitté les cuisines du célèbre restaurant de Crissier pour ouvrir son propre établissement. Une envie qu'il a toujours eue en lui, confie-t-il. Il choisira les hauteurs de la ville pour poser ses valises. Pourquoi ici et pas ailleurs?

«J'ai senti le potentiel du lieu. Contrairement au centre-ville, les gens qui passent dans le coin ne sont pas pressés. Ce quartier est une sorte de village dans Lausanne. Et puis, si c'est bon et bien fait, les Lausannois se déplacent.» Nicolas Flandin, chef pâtissier.

Nicolas Flandin derrière le comptoir de sa pâtisserie à Lausanne. Image: watson

«C'est le plus bel endroit qu'on ait vu ici»

En quelques mois, et avec l'aide de sa compagne, il retape ce local qu'il transforme en un écrin haut de gamme. La preuve: durant la matinée, les personnes qui franchissent le pas de la porte s'extasient immédiatement. Parmi elles, deux femmes qui vivent dans le quartier depuis de nombreuses années et qui viennent pour la première fois prendre le café:

«C'est le plus bel endroit qu'on ait vu ici. C'est drôlement bien décoré et chaleureux. On a vu tellement de personnes différentes occuper cet emplacement. On espère que cette fois-ci, ça marche.» Une cliente de la pâtisserie et habitante du quartier.

Les desserts sont présentés sous des cloches en verre comme de précieux objets. Image: watson

Zoom sur les pâtisseries: La tatin, le matcha-matcha, la fleur au chocolat et le chou fourré à la vanille. Image: watson

Assises à la table d'à côté, Clémence et Amélie découvrent également le tea-room. La raison de leur venue? Elles ont été séduites par la carrière de Nicolas Flandin dans des établissements étoilés. Elles commandent trois des quatre desserts disponibles (comptez 7.20 francs la pièce):

La Tatin: une pâte croustillante, des pommes caramélisées et un glaçage au caramel et aux fruits.

une pâte croustillante, des pommes caramélisées et un glaçage au caramel et aux fruits. Le matcha-matcha: un cœur crémeux au thé matcha et au citron enrobé d'une crème vanille-matcha, le tout déposé sur un sablé breton.

un cœur crémeux au thé matcha et au citron enrobé d'une crème vanille-matcha, le tout déposé sur un sablé breton. La fleur au chocolat: «Le chocolat sous toutes ses formes», décrit Nicolas Flandin. Une mousse aérée et onctueuse qui révèle un intérieur riche et intense.

«Le chocolat sous toutes ses formes», décrit Nicolas Flandin. Une mousse aérée et onctueuse qui révèle un intérieur riche et intense. Le Monsieur chou: une douceur sans gluten fourrée à la vanille de Madagascar.

Du coup, c'est bon tout ça ?

Les clientes sont unanimes: les desserts sont délicieux. Je salive, à mon tour de tester! Je me laisse séduire par le matcha-matcha, la fleur au chocolat et l'un des trois petits caracs (comptez 3.50 francs la pièce). J'ai le choix entre le vert, la recette classique, le jaune aux poires ou le violet aux myrtilles. Je prends le violet. Je pense que là, on est bien.

Les trois pâtisseries choisies: Le carac, le matcha-matcha et la fleur au chocolat. Image: watson

On vous montre de plus près: J'avoue, je me suis laissée séduire par la couleur. Image: watson

Comme de petites gouttes de pluie sont déposées sur le dessert en forme de fleur. Image: watson

Allez, on goûte: Image: watson

Verdict?

C'est du très haut niveau. Le matcha-matcha est incroyablement onctueux, sans toutefois avoir un goût de thé vert trop fort en bouche. L'équilibre entre les saveurs est parfait. La pâte du carac est tellement croquante et se marie à merveille avec la compote de myrtilles. J'en reprendrais facilement trois! Et puis, que dire de la fleur au chocolat? Je viens de m'envoyer deux desserts, j'ai ma dose de sucre pour la semaine et pourtant, je n'arrive pas à reposer ma cuillère. Son mélange de textures et son intensité combleront tous les amoureux de chocolat.



Du sur-mesure

Ces délicatesses ne sont toutefois disponibles que jusqu'en d'octobre. En effet, Nicolas Flandin prévoit de faire régulièrement des changements. Une nouvelle carte verra donc le jour tous les deux mois. Un rythme de croisière frénétique – il arrive sur place à 6 heures du matin et repart parfois aux alentours de 22 heures – d'autant plus impressionnant qu'il est l'unique employé. Chaque jour, 80 pièces confectionnées à la main sont écoulées.

«J'ai battu un record samedi 20 septembre: j'ai réalisé et vendu 159 pâtisseries» Nicolas Flandin

Certaines confiseries racontent même une histoire personnelle. La vanille, par exemple, a été ramenée d'un voyage à Madagascar. La pièce «Monsieur chou» s'inspire quant à elle de l'un des habitants du quartier qui venait rendre visite au chef pâtissier durant les travaux. Il se souvient:

«Il me demandait si j'allais faire des éclairs ou des religieuses. Mais il était allergique au gluten. J'ai donc voulu faire plaisir à ce monsieur et j'ai créé ce chou sans gluten» Nicolas Flandin

Nicolas Flandin précise d'ailleurs qu'il prépare des gâteaux sur-mesure: «Je discute avec les gens et je cuisine en fonction», dit-il. Cette proximité avec la clientèle se ressent lorsqu'on discute avec lui: «Tout a été fait avec le cœur», décrit-il humblement en montrant l'intérieur de sa pâtisserie. Et c'est probablement ce qui fait sa force: l'ensemble est luxueux, mais l'approche est simple et accessible. Une recette qui semble d'ores et déjà fonctionner: certains clients ont fait le déplacement depuis Genève ou Fribourg, et le chef déclare même avoir récemment reçu une commande du Tessin.