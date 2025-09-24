Du whisky, du jus de citron et de la marmelade d'orange sont les principaux composants du cocktail royal spécial servi au palais de Windsor pour un banquet, la semaine passée. watson dr

On a recréé le cocktail de Charles III dont Trump n'a pas voulu

A l'occasion d'un banquet servi en grande pompe organisé par Charles III pour Donald Trump au château de Windsor, la semaine dernière, les barmen de Sa Majesté ont imaginé un cocktail spécial. On l'a testé et on vous dévoile la recette.

La famille royale britannique n'a pas lésiné sur les moyens pour flatter l'ego du président américain, la semaine passée, lors de son voyage d'Etat de deux jours au Royaume-Uni. Gros cortège, gros carrosse, gros banquet, gros château. Mais si les assistants du palais ont transpiré, ce n'était pas une raison pour ne pas se faire plaisir, avec un menu raffiné.

Bien que Donald Trump ne soit pas réputé pour être fin gourmet, le dîner servi lors du banquet, mercredi soir, avait de quoi mettre l'eau à la bouche. Getty Images Europe

Mais c'est surtout le cocktail imaginé pour l'occasion qui a attiré notre attention. Une création ironique, vous en conviendrez, puisque Donald Trump ne consomme pas d'alcool depuis des années.

Au moment de porter un toast, Donald Trump a trinqué à l'eau. Getty Images Europe

N'en déplaise à Charles III et à sa famille, qui ont partagé des détails sur le breuvage - un hommage raffiné à l'amitié americano-britannique, si chaleureux qu'il doit «évoquer la chaleur d'un s'more au coin du feu», sur leur compte Instagram.

Les «s'more», du nom cette idée farfelue et ô combien américaine de placer un marshmallow et un carré de chocolat entre deux biscuits Graham, avant de griller le tout au feu de bois, par une belle soirée d'été.

Le résultat publié par les royals. instagram: theroyalfamily

Comble de la chance, la famille royale s'est même fendue d'un descriptif et d'un récapitulatif des ingrédients: du whisky fumé et de la marmelade d'agrumes, couronnés d'une mousse de noix de pécan et garnis d'une guimauve grillée, posée sur un biscuit en forme d'étoile.

Ne nous restait plus qu'à le recréer... avec un peu d'imagination et, surtout, l'aide de ChatGPT.

La recette

Pour un verre:

Pour la base : 50 ml de whisky fumé (type Laphroaig ou Talisker), 15 ml de liqueur d'orange (Cointreau ou Grand Marnier), 2 c. à c. (environ 15 g) de marmelade d'orange, 15 ml de jus de citron frais, 1 trait de sirop de sucre (facultatif, selon le degré de douceur souhaité), 2 traits d'Angostura bitters (également facultatif, pour la profondeur).

: 50 ml de whisky fumé (type Laphroaig ou Talisker), 15 ml de liqueur d'orange (Cointreau ou Grand Marnier), 2 c. à c. (environ 15 g) de marmelade d'orange, 15 ml de jus de citron frais, 1 trait de sirop de sucre (facultatif, selon le degré de douceur souhaité), 2 traits d'Angostura bitters (également facultatif, pour la profondeur). Pour la mousse de noix de pécan : 30 g de noix de pécan grillées, 60 ml de crème liquide, 15 ml de sirop d'érable, 1 feuille de gélatine ou 1 g d'agar-agar (facultatif, pour la tenue).

: 30 g de noix de pécan grillées, 60 ml de crème liquide, 15 ml de sirop d'érable, 1 feuille de gélatine ou 1 g d'agar-agar (facultatif, pour la tenue). Pour le décor: 1 marshmallow, 1 biscuit en forme d'étoile (type sablé au beurre), quelques éclats de noix de pécan caramélisées.

Commencer par la mousse pécan, en faisant griller légèrement les noix de pécan dans une poêle à sec. Mixer ensuite les noix avec la crème liquide et le sirop d'érable jusqu'à obtenir une crème lisse. On verse le tout dans un siphon à chantilly et réserve au frais au moins 1 heure.

N'étant pas très fan de whisky, nous avons utilisé un échantillon de Jack Daniel's qui traînait dans le bar. Désolé pour les puristes. watson

Pour le cocktail, mettre la marmelade, le jus de citron et la liqueur d'orange dans le shaker. Mélanger doucement avec une cuillère pour dissoudre la marmelade. Ajouter le whisky, le sirop de sucre et le bitter. Remplir le shaker de glaçons et shaker vigoureusement 10-15 secondes. Filtrer dans une coupe à cocktail préalablement refroidie au réfrigérateur.

Pour finir, en touche finale, déposer délicatement la mousse de pécan sur le cocktail, comme un «couvercle». Piquer un marshmallow sur un petit pic et le faire griller légèrement à la flamme d'un chalumeau ou au four. Placer le marshmallow sur le biscuit en forme d'étoile et poser l'ensemble sur le bord du verre. Saupoudrer de quelques éclats de noix de pécan caramélisées pour la texture.

Le verdict

Manque de bol, après avoir réalisé la mousse de pécan, on a réalisé qu'une pièce de notre siphon avait disparu. Faute de chantilly aux noix de pécan, on s'est donc reporté sur une version sour de notre cocktail, en y ajoutant un peu de blanc d'œuf frais, pour la mousse.

Notre version simplifiée du cocktail royal, rebaptisé «Cocktail US-UK Fireside S'more» par ChatGPT. Getty Images Europe

En puristes, nous avons aussi fait l'impasse sur les fioritures (guimauve, biscuit étoile, noix grillées). Le résultat s'avère acidulé et gourmand, sans être trop sucré. Idéal si vous appréciez les sour, style Pisco sour. Bien que n'étant pas grand fan de whisky devant l'éternel, nous avons été chaleureusement surpris par la résultat. Et c'était le but, non?

(Evidemment, on n'oublie pas de vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé! A consommer avec modération.)

