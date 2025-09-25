Des fruits ? Non, des douceurs. Vidéo: watson

Manor va tenter de piéger les gens à Lausanne

Les Lausannois gourmands vont devoir se méfier: dès le 26 septembre, Manor accueillera dans ses restaurants des pâtisseries trompe-l’œil, déjà stars des réseaux sociaux. Un phénomène qui promet de s’étendre dans toute la Suisse.

Dans cette vitrine de viennoiseries à Renens, des pommes bien mûres, une mangue à la chair tendre et une framboise rougeoyante. Séduite par l’aspect juteux de la mangue, une cliente en commande deux. Pourtant, ce qui s’expose à la boulangerie Maison Gasri n'est pas toujours fidèle aux apparences. Ce sont des pâtisseries trompe-l’œil, œuvre d’Akram Gasri, artisan aussi discret que visionnaire, qui va inaugurer sa présence à Manor le 26 septembre prochain.

Une odeur fruitée embaume toute la pâtisserie. Akram est en train de préparer les trompe-l'oeil de la journée et commence avec la noix-de-coco. Lentement, il plonge une boule de glace dans du coulis chocolaté. «Ça fait trois ans que j’ai ouvert ma boulangerie à Renens et un an que je propose des trompe-l'oeil. Aujourd’hui, j'aimerais que mes pâtisseries voyagent dans toute la Suisse», sourit Akram, en retirant du coulis la boule métamorphosée en noix de coco.

Selon ce dernier, avec plus de trente créations différentes (fruits, noix, café, mangue...), il est aujourd’hui le seul en Suisse à fabriquer une gamme aussi étendue.

Akram et ses gourmandises👇 Les prix des pâtisseries varient entre 12 et 16 francs la pièce. image: watson

Cuisinier de formation, Akram a d’abord exercé comme boulanger en France, avant de passer par la Suisse, où il s’est formé à tous les métiers: boulanger, pâtissier, tourier. «C’était difficile au début. Il a fallu que je me forme tout seul à la pâtisserie. J'ai passé des journées et des nuits à travailler pour en arriver là où j'en suis.»

Une illusion sucrée déjà vieille

Cette soif de maîtrise l’a conduit à la viennoiserie, son «coup de cœur», mais aussi à la découverte du trompe-l'œil. Si la tendance a envahi les réseaux sociaux il y a quelques années, elle ne s’est réellement implantée en Suisse que récemment. Ce genre de création sucrée n’a toutefois rien de nouveau. «On pense souvent que c’est une invention récente. Mais, il y a quinze ans, on faisait déjà ça avec de la pâte d’amande», précise Akram.

Fort de son succès et de l’engouement suscité par ses créations, Akram a été approché cette année par Manor. Impressionné par la qualité de ses pièces trompe-l’œil, le grand magasin lui a proposé un partenariat, permettant ainsi à ses pâtisseries d’être distribuées dans les espaces gourmands de Manora. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans son projet d’expansion à l’échelle nationale.

Les mangues figurent parmi les créations trompe-l’œil les plus appréciées. image: watson

Des prix réduits pour l'inauguration

Ce 26 septembre, l’inauguration chez Manor à Lausanne se présente comme un défi logistique: le pâtissier a prévu de produire entre 6000 et 10 000 pièces pour l’occasion, vendues cinq francs l’unité. «Tout sera fabriqué sur place avec des matières premières suisses de qualité. On attend tellement de monde pour l'inauguration que toute mon équipe travaille sans relâche pour que cette journée soit réussie.»

Après l'évènement, ces pâtisseries resteront disponibles à Manora et seront vendues entre 13 et 16 francs l’unité, avec Akram poursuivant leurs livraisons.

Ces créations sucrées ne s’arrêteront pas à Lausanne. Akram espère bientôt étendre son trompe-l'œil à Chavannes, à Genève et en Valais. Son rêve: être présent dans chaque canton où Manor est implanté.

«Il y a un an, j’ai lancé mes premiers trompe-l’œil. Aujourd’hui, d’autres se lancent: j’ai ouvert la voie en Suisse»

Akram Gasri

En novembre, le pâtissier rejoindra Lyon pour défendre les couleurs de l’Algérie à la Coupe du monde de la viennoiserie. Une étape de plus dans le parcours de cet artisan, qui entend bien continuer à surprendre les Suisses, un fruit à la fois.