ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Divertissement

On a testé en avant-première les chips à l’Aromat

Vidéo: watson

On a été piégé par le marketing des chips à l'Aromat

Elles n’étaient pas encore en rayon que, déjà, elles faisaient jaser dans la rédaction. Les nouvelles chips Zweifel à l’Aromat débarquent officiellement ce lundi 1 décembre. Plusieurs journalistes de watson ont pu goûter ce mariage ultra-suisse.
28.11.2025, 16:5528.11.2025, 18:07
Margaux Habert
Margaux Habert

Dans la catégorie «sujets d’actu qui changent la face du monde», voici le test des chips à l’Aromat par la rédaction de watson.

A peine ouvert, le sachet déclenche une petite agitation façon basse-cour en ébullition dans la rédaction. Les mains se tendent en direction du précieux (et unique!) paquet reçu pour l’occasion. Et force est de constater que lorsqu’il s’agit de goûter de la bouffe «pour le travail», les journalistes sont bien plus motivés que quand le rédacteur en chef cherche «un volontaire pour une relecture?».

Madeleine de Proust

A l’odeur déjà, on reconnaît la signature du condiment à dix mètres. Ce parfum légèrement aillé, un chouïa herbacé, qui rappelle les pâtes de fin de mois. Et en bouche?

Vidéo: watson

Dans la rédaction, les avis fusent. Certains y voient la chips idéale pour un apéro Swiss made, d’autres sont «déçus en bien» comme on dit chez nous. Tout le monde s’accorde au moins sur un point: c’est une réussite marketingement parlant, presque trop logique. Marier une institution helvétique à une autre institution helvétique? Presque de la triche. «De quoi leur faire de la pub gratuite…», souffle un chef. Oui, bon...

Puisque le reproche est lancé, autant y aller jusqu’au bout: sachez que cette saveur particulière, en vente dès ce lundi 1er décembre, est produite en édition limitée. Dépêchez-vous.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
26 abominables plats préparés par des criminels culinaires
1 / 29
26 abominables plats préparés par des criminels culinaires
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Suisse avait attaqué de grands banquiers au marteau
Le Tribunal fédéral déboute l'agresseur du gouverneur de la Banque de France en 2022 à Bâle. Les mesures prononcées à son encontre sont confirmées.
Le Tribunal fédéral confirme le traitement stationnaire ordonné contre l'homme qui avait agressé le gouverneur de la Banque de France et vice-président de la Banque des règlements internationaux en juin 2022 à Bâle. Le recourant avait asséné plusieurs coups de marteau à la victime, la blessant grièvement à la tête.
L’article