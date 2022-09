Le record du plus grand rösti a été battu! Voici l'actu de la semaine en mèmes

Alors que le monde part en steak et que Poutine nous menace avec l'arme nucléaire, l'Union suisse des paysans (UPS) s'est donné une mission ultra-sensible: battre le record du monde du plus grand rösti pour son 125 e anniversaire . L'objectif a été accompli ce lundi 19 septembre sur la Place fédérale à Berne ! Dans une poêle en forme de croix suisse de 13m 2 (l'ancien record était de 10m 2 ), les participants ont râpé les patates, touillé, salé, poivré, pour finalement cuisiner plus de 3000 portions. Gégé!

La semaine passée, on vous parlait de la Russie qui prenait une raclée suite à une contre-offensive ukrainienne. Ça n’a pas plu à Poutine qui a annoncé des mesures radicales: mobilisation de 300 000 réservistes pour renforcer le front, annexion de quatre régions de l’Ukraine, et surtout, menace nucléaire contre quiconque s’attaquerait à son pays. Il n’y a pas que les Occidentaux qui condamnent ces mesures: les moteurs de recherche en Russie ont enregistré des pics de recherche sur les thèmes « comment quitter la Russie » ou «comment se casser un bras» pour éviter la mobilisation.

Vous en avez marre des articles sur le décès de la reine d’Angleterre? Eh bien rassurez-vous, c’est terminé. Elizabeth II a été enterrée ce lundi 19 septembre. Après dix jours de deuil national et des heures de file d’attente en hommage, les Britanniques ont dit adieu à la défunte monarque. De nombreux chefs d’Etats se sont rendus à la messe d’enterrement à l’abbaye de Westminster, dont notre cher Ignacio Cassis. Puis le quotidien a repris le dessus en Grande-Bretagne: nouvelles mesures économiques controversées et nouvelles grèves massives. Pas sûr que cette communion nationale n’ait réglé les problèmes du pays.

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, d'un record du monde bien particulier: celui du plus grand rösti que l'humanité n'ait jamais cuisiné.

On s'est envoyé des sandwichs «tassés» comme par magie

Fan de sandwichs, vous aussi? Et si on vous disait qu'on a trouvé un spot où on peut manger des sandwichs où la tomate n'essaie pas de prendre ses petites jambes à son cou quand on croque dedans? Et qu'en dessert, on peut manger des sandwichs avec de la glace à l'intérieur? Woop-woop!

Des sandwichs, les Bouffistas en ont mangés des tonnes. Avec du pain brioché, croustillant, et même verdâtre. Marie-Adèle et Margaux sont donc parties tester quelque chose de «nouveau, rond et instagrammable!» Des sandwichs... tassés. Certes, le mot «tassé» n'est pas le plus engageant. Et pourtant, c'est méga bon.