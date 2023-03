Les billets de Paléo 2023 se sont vendu en quelques minutes. Image: KEYSTONE

Paléo 2023 est complet! Comment trouver encore des billets?

Le festival nyonnais ne s'en remet pas. En à peine quelques minutes, la totalité de ses billets a été vendue. Pas de panique, il reste de belles solutions pour quand même voir vos artistes préférés.

Plus de «Divertissement»

Les tickets de la dernière édition s'étaient écoulés en moins de 75 minutes. Cette année, Paléo fait mieux. Mercredi 29 mars, le festival nyonnais a en effet annoncé avoir vendu la totalité de ces 200 000 billets annoncés en 41 minutes.

«Le Paléo Festival Nyon est complet, une incroyable fidélité du public!» Paléo Festival

Vendu en seulement 23 minutes, le jour le plus plébiscité aura été le samedi. Et à raison. Le 22 juillet 2023 accueillera notamment des têtes de gondole telles qu'Aya Nakamura, Damso, Dinos, Imany, Lous and the Yakuza ou encore Ibrahim Maalouf.

D'autres noms tels que les Black Eyed Peas et Rosalía seront présents: Paléo 2023: la vente de billets commence aujourd'hui! Voici la programmation

Et, si j'ai loupé la vente, il y aura une deuxième chance?

A ceux qui pensaient qu'il y aurait une seconde vente de billet comme ce fut le cas lors de la 45e édition de Paléo, il n'en est rien. «Il s'agissait d'une exception pensée spécialement pour la période du Covid», explique à watson le service de presse du célèbre festival.

Mais rien n'est perdu. L'événement a assuré le maintien de son habituelle Bourse aux billets. Elle aura lieu le mercredi 5 avril sur le site internet de paleo.ch à 12h00. L'occasion d'acheter et/ou revendre des billets à des prix équitables.

Paléo a par ailleurs confirmé la vente de 1500 billets chaque jour du festival entre le 18 et le 23 juillet dès 9h00 pour le soir même. «Aucun billet ne sera vendu sur place», conclut le festival. (mndl)

Trois footballeurs romands font le buzz sur TikTok Vidéo: watson