watson

Paris s'est transformée en station de ski

Une bonne partie de l’Europe du Nord, dont la France, est recouverte d'un manteau blanc, paralysant bien des infrastructures. À Paris, certains habitants n’ont pas hésité à chausser leurs skis.

La météo perturbe fortement le nord de l'Europe depuis mercredi. Alors que chez nous, la neige est une habitude accueillie toujours avec une certaine joie, nos voisins, notamment français, connaissent des records de bouchons, des transports publics paralysés et des centaines de vols annulés.

Trente-huit départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas par Météo-France, et jusqu’à 10 cm de neige ont été constatés dans les départements touchés.

Mais si un pays paralysé par la neige provoque bien des désagréments, pour certains habitants, c’est l’occasion de sortir les skis, de créer des bonshommes de neige ou de capturer de belles images à la poésie hivernale.

A Paris, la Butte Montmartre, où se dresse le Sacré-Cœur dans le 18ᵉ arrondissement, s’est transformée en station de sports d'hiver, faisant de nombreux heureux. Les quais de la Seine et les rues se sont transformés en pistes de ski de fond pour certains, tandis que les squares de la ville sont devenus des cours de récréation, où les batailles de boules de neige font rage.

La Ville Lumière, qui est tout de même l’une des cités les plus photogéniques du monde, se transforme en spectacle féerique lorsqu'elle revêt son manteau blanc. C'est évidemment la tour Eiffel sous les flocons qui a offert le plus beau spectacle aux Franciliens. De quoi, peut-être, se consoler d’un trafic chaotique.