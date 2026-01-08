ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Paris

Paris sous la neige s'est transformée en station de ski

Vidéo: watson

Paris s'est transformée en station de ski

Une bonne partie de l’Europe du Nord, dont la France, est recouverte d'un manteau blanc, paralysant bien des infrastructures. À Paris, certains habitants n’ont pas hésité à chausser leurs skis.
08.01.2026, 15:0008.01.2026, 15:00
Sainath Bovay
Sainath Bovay

La météo perturbe fortement le nord de l'Europe depuis mercredi. Alors que chez nous, la neige est une habitude accueillie toujours avec une certaine joie, nos voisins, notamment français, connaissent des records de bouchons, des transports publics paralysés et des centaines de vols annulés.

Des centaines de vols annulés en Suisse et en Europe

Trente-huit départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas par Météo-France, et jusqu’à 10 cm de neige ont été constatés dans les départements touchés.

Mais si un pays paralysé par la neige provoque bien des désagréments, pour certains habitants, c’est l’occasion de sortir les skis, de créer des bonshommes de neige ou de capturer de belles images à la poésie hivernale.

A Paris, la Butte Montmartre, où se dresse le Sacré-Cœur dans le 18ᵉ arrondissement, s’est transformée en station de sports d'hiver, faisant de nombreux heureux. Les quais de la Seine et les rues se sont transformés en pistes de ski de fond pour certains, tandis que les squares de la ville sont devenus des cours de récréation, où les batailles de boules de neige font rage.

La Ville Lumière, qui est tout de même l’une des cités les plus photogéniques du monde, se transforme en spectacle féerique lorsqu'elle revêt son manteau blanc. C'est évidemment la tour Eiffel sous les flocons qui a offert le plus beau spectacle aux Franciliens. De quoi, peut-être, se consoler d’un trafic chaotique.

Vidéo: watson
Plus d'article sur la neige en Suisse
Voici quand les premières neiges tombent en Suisse
Voici quand les premières neiges tombent en Suisse
de Alberto Silini
Voici à quoi devrait ressembler l'hiver en Suisse
1
Voici à quoi devrait ressembler l'hiver en Suisse
de Lara Knuchel
Plus de 20 centimètres de neige sont tombés par endroits en Suisse
Plus de 20 centimètres de neige sont tombés par endroits en Suisse
Vous ignorez sans doute pourquoi la neige est blanche
Vous ignorez sans doute pourquoi la neige est blanche
de Marie Dumont
Thèmes
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
1 / 12
Brigitte Bardot et sa passion pour les animaux
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Sydney Sweeney a passé ses vacances en Suisse romande
Alors qu’elle aurait pu rester peinarde au chaud dans sa baraque des Keys, en Floride, la star hollywoodienne a choisi de skier dans les Alpes et de se frayer un chemin jusqu’au marché de Noël de Montreux.
En ce moment dans les salles obscures romandes avec le film La Femme de ménage, Sydney Sweeney, 28 ans, a manifestement décidé de s’offrir un shot de températures négatives pour les fêtes de fin d’année. Aspen? Vail? Park City? Rien de tout ça. Avec des skis et quelques copines sous le bras, la star hollywoodienne a quitté ses Keys paradisiaques et s’est envolée pour les Alpes, histoire de décompresser un peu.
L’article