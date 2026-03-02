Une photo de la chanteuse avec Jonah Freud (à gauche), à Londres, en décembre 2025. Image: Dave Benett Collection

Le nouvel amour de Lily Allen promet d'être thérapeutique

Après un divorce fracassant avec la star de Stranger Things et un album brut sur l'infidélité, la chanteuse britannique tourne la page. Elle a officialisé sa relation avec une personne portant un nom de famille très prestigieux.

Plus de «Divertissement»

Elle avait transformé sa douleur en tubes. Pourtant, un an après avoir fait trembler les tabloïds lors de son divorce d'avec David Harbour, Lily Allen semble avoir retrouvé le sourire. La chanteuse de 40 ans a choisi le cadre élégant d'une soirée Valentino en février pour confirmer ce que tout le monde pressentait: elle n'est plus un cœur à prendre.



Traumatisme et exutoire en musique

Pourtant, le chemin vers cette sérénité a été pavé de révélations brutales. Son précédent opus, West End Girl, n'était pas qu'un simple album: c'était une autopsie sans concession de son mariage avec David Harbour (le célèbre Jim Hopper de la série Stranger Things). Comme on vous l'expliquait dans l'article ci-dessous, Lily Allen y a déballé des détails que l'acteur aurait sans doute préféré garder secrets.

Cet article, là 👇

Tout bascule en décembre 2024. Alors que le couple s'était marié en petit comité autour de burgers à Las Vegas en 2020, la distance entre New York et Londres finit par fissurer l'union. Lily Allen révèle dans ses chansons que Harbour lui aurait alors proposé un «mariage ouvert». Une situation qu'elle n'aurait acceptée que par peur de le perdre, imposant des règles strictes: pas d'attaches émotionnelles, uniquement des inconnues.

Mais les paroles du titre Madeline sont cinglantes: elles suggèrent que l'acteur aurait brisé ces règles avec une collègue. Plus frontal encore, le morceau Pussy Palace — dont l'introduction reprend ironiquement le thème de Stranger Things — évoque la découverte de sextoys, de lubrifiant et de «plugs anaux» dans leur appartement, menant la chanteuse à conclure que son ex-mari souffrait d'une addiction au sexe. Un traumatisme tel qu'elle confiera plus tard avoir dû séjourner en établissement spécialisé pour protéger sa santé mentale.

Un SMS qui veut tout dire

Aujourd'hui, cette période de «pop cathartique» semble appartenir au passé. C'est avec la désinvolture qu'on lui connaît que l'interprète de Smile a lâché l'information lors d'une soirée Valentino, qui s'est tenue ce 28 février. Interrogée par le magazine Grazia sur le dernier message reçu sur son téléphone, elle a répondu du tac au tac:

«Mon petit ami!»

Une petite phrase qui démontre que, désormais, la tempête est bel et bien derrière elle.

L'homme qui partage désormais sa vie n'est pas un inconnu des cercles londoniens. Il s'agit de Jonah Freud, un écrivain et directeur artistique de 28 ans. Né en avril 1997, il est de douze ans le cadet de sa nouvelle compagne. Son nom de famille vous dit quelque chose? C'est normal: comme le souligne le magazine Gala, il est l'arrière-arrière-petit-fils du célèbre psychanalyste Sigmund Freud.

Reste à savoir si, après avoir passé un an à confier ses traumatismes au monde entier en musique, la chanteuse a enfin trouvé l'homme capable d'analyser son passé... sans lui envoyer la facture d'une séance sur le divan.

Jonah Freud lors d'un événement en 2024. Image: Dave Benett Library/getty

Jonah a une famille très influente, quelle que soit la branche de l'arbre généalogique. Le père de Jonah, Matthew Freud, est un ponte des relations publiques à la tête de l’agence britannique Freud Communications. C’est aussi un producteur oscarisé.

Comme nous l'apprend Style Magazine, sa mère, Caroline Hutton, est connue pour avoir été mariée au frère de la princesse Diana, Charles Spencer, entre 2001 et 2007. La grand-mère de Jonah est l'actrice Jill Freud, et son grand-oncle est un célèbre peintre: Lucian Freud.

Une idylle confirmée

Le couple n'en est pas à ses premiers émois. Aperçus ensemble dès l'automne dernier, ils avaient été photographiés en train de s'embrasser en décembre. La chanteuse n'a pas (encore) déballé moult détails sur sa nouvelle idylle, mais il semblerait que les tourtereaux ont été aperçus ensemble pour la première fois en septembre dernier lors d’une soirée dans un hôtel-restaurant londonien de luxe.

Cette officialisation lors de la Fashion Week de Londres marque une étape importante: Lily Allen est prête à s'afficher de nouveau, loin des applications de rencontre comme Tinder ou Hinge qu'elle parcourait avec amertume après sa rupture.

Après avoir exploré les tréfonds de la déception amoureuse, la star entame un chapitre que ses fans espèrent plus serein. Reste à savoir si cette nouvelle romance inspirera à la chanteuse des morceaux plus solaires, ou si elle préférera garder son jardin secret bien gardé, loin de la «pop acide» qui a fait son succès.

(jod)

Pokémon fête son 30e anniversaire Vidéo: watson