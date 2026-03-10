Dakota Johnson enflamme la nouvelle campagne Calvin Klein

L’actrice signe ici sa première campagne pour la marque. Image: calvin klein / watson

Dakota Johnson enflamme la nouvelle pub Calvin Klein

Calvin Klein a dévoilé sa nouvelle campagne printemps 2026, avec Dakota Johnson en tête d’affiche. Shootée dans une maison baignée de soleil, l’actrice américaine incarne une sensualité décontractée, presque paresseuse. Le résultat? Une vidéo et une série d’images épurées et bouillantes.

Chez Calvin Klein, il y a une règle publicitaire presque immuable: plus le décor est simple, plus la température monte. La nouvelle campagne printemps 2026, dévoilée début mars, ne déroge pas à la tradition.

Cette fois, la marque américaine a choisi Dakota Johnson pour incarner sa vision du sexy, version minimaliste. Photographiée par Gordon von Steiner, l’actrice apparaît dans une maison californienne baignée d’une lumière douce et dorée.



Sur l'iconique titre 1970's Long Cool Woman (In A Black Dress) du groupe The Hollies, elle bouquine près de la piscine, s’étire nonchalamment sur un canapé en lisant un script ou grimpe sur une table de billard.

Le genre de journée tranquille qui, chez Calvin Klein, se transforme très vite en exercice de sensualité parfaitement maîtrisé.



Une sensualité presque nonchalante

Sur certaines images, Dakota Johnson, 36 ans, porte simplement un soutien-gorge noir avec un jean ample. Sur d’autres, elle pose topless avec une veste en denim ou s’allonge en lingerie sur un canapé kaki. Le tout sans jamais tomber dans la démonstration. C’est précisément là que réside l’art de Calvin Klein, suggérer beaucoup, mais avec très peu.

Par ailleurs, le choix d’une actrice de 36 ans apporte aujourd’hui une énergie différente. Plus mature, plus assurée, alors que par le passé, la marque a justement été critiquée pour ses campagnes mettant en scène des mannequins très jeunes. Le message a été entendu.

L’actrice signe ici sa première campagne pour la marque. Un choix qui paraît presque évident tant Dakota Johnson cultive depuis plusieurs années une image mêlant humour discret, élégance décontractée et sensualité assumée.

Dans le communiqué accompagnant la campagne, l’actrice explique d’ailleurs avoir été séduite par cette approche. Selon elle, l’idée était de montrer «à quel point se sentir bien dans sa peau peut être sexy», en capturant ces moments simples de la vie quotidienne, comme le fait de lire, de travailler, de traîner à la maison.



«J'adore le fait que cette campagne célèbre le confort, la liberté et la sensualité selon ses propres termes. Parfois, le simple fait d'être une femme est la chose la plus sexy qui soit.» Dakota Johnson

Une esthétique très fidèle à l’ADN Calvin Klein, à savoir un jean, un sous-vêtement, et une attitude qui fait tout le reste.



Le club très fermé des égéries Calvin Klein

Depuis les années 1980, les campagnes Calvin Klein ont construit une véritable mythologie pop. Parmi les visages les plus célèbres, on peut citer Brooke Shields, qui avait marqué les esprits en 1980 avec son slogan resté culte («Nothing comes between me and my Calvins»), Kate Moss, Mark Wahlberg, Natalia Vodianova, Justin Bieber, Kendall Jenner ou encore Jeremy Allen White.

L’année dernière, une autre figure a particulièrement électrisé l’univers de la marque. En mars 2024, Bad Bunny était devenu l’égérie d’une campagne de sous-vêtements qui avait littéralement embrasé les réseaux sociaux. Photographié en slip Calvin Klein dans un décor minimaliste, le chanteur avait offert à la marque certaines de ses images les plus virales de la décennie.

1 / 8 Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite: Bad Bunny pour Calvin Klein, la vie qu'on mérite. source: calvin klein / calvin klein

Avalanche de commentaires, vidéos TikTok en réaction, et une visibilité planétaire pour la marque...

Le message était clair: Calvin Klein ne vend pas seulement des sous-vêtements ou des jeans. La marque vend une attitude, une manière d’être sexy sans en faire trop.



Avec cette nouvelle campagne, Dakota Johnson rejoint officiellement cette galerie d’icônes. Et elle le fait à sa manière: avec une sensualité plus douce, presque ironique, qui tranche avec l’énergie explosive d’autres campagnes.

Moins de provocation frontale, plus de chaleur lente. Un jean taille haute, une lumière californienne, un regard caméra. Less is more.