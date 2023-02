Accrochez vos estomacs, c'est parti! image: youtube/watson

Ce snack cuisiné par Selena Gomez a l'air immonde

Quand il s'agit de nous traumatiser avec des étrangetés culinaires, les Américains ne manquent jamais d'imagination. Dernière démonstration en date par Selena Gomez. Âmes sensibles s'abstenir.

Après des années difficiles, entre dépression, burn-out et troubles bipolaires, Selena Gomez va beaucoup mieux. Enfin, «mieux»...

...elle bouffe quand même du fromage en canette.

A l'occasion d'une interview-vérité pour le Vanity Fair américain, l'ex-égérie Disney a dévoilé en vidéo l'étendue de ses talents. On ne parle ni de chanson, ni de cinéma: Selena Gomez est également pourvue d'un sens aigu et très fin de la gastronomie.

Sa spécialité? Les mini bouchées de pizza. Une «collation de fin de soirée», qu'elle mange habituellement quand elle «fatiguée, heureuse ou triste».

De prime abord, ces mini bouchées ont l'air très inoffensives. Ce n'est qu'apparence.

Allez, magnanimes, on vous donne la recette

Pour réaliser ces appétissants apéritifs, vous n'aurez besoin que de trois ingrédients.

[musique percutante]

1- Du «fromage en boîte»

Oui, ça existe! La preuve.

Une bombe de fromage, comme vous n'en avez sans doute jamais vue.

Toutefois, quand le cuistot, qui admet lui-même que «oui, ça a l'air bizarre», vous demande de lui «faire confiance», que le liquide est jaune fluo et qu'il sort tout droit du trou d'une bombe, on ne saurait que trop vous conseiller de prendre vos jambes à votre cou. Et de ne pas aller au bout de la recette.

2- Des Rice Crackers

Si vous persistez toutefois, vous aurez besoin d'une généreuse poignée de crackers.

Même Selena a l'air circonspect.

Des crackers, des vrais. Ceux bien rances et trop salés.

Oui, on parle bien de ces biscuits apéritifs un peu tristes que vous servaient vos grands-parents quand vous alliez leur rendre visite - et qui marinent tristement dans leur bol toute la soirée, parce que personne n'en veut.

3- Du pepperoni

Enfin, si vous n'êtes toujours pas découragé, il vous faudra finalement un stock du saucisson que vous ne voulez normalement jamais voir traîner sur votre pizza.

Selena, comment veux-tu qu'on te «fasse confiance» quand tu n'as toi-même pas l'air de savoir ce que tu fais?

Ces trois ingrédients diaboliques réunis, nul besoin d'avoir fait l'Ecole hôtelière: étalez une généreuse couche de fromage sur un cracker, déposez délicatement une tranche de pepperoni par-dessus, avant de refermer avec un autre cracker. Voilà, Selena Gomez vient de vous apprendre le concept du sandwich.

Réalisez-en autant que vos estomacs sont prêts à en ingérer.

Attention, ce n'est pas tout à fait fini! Il vous faudra ensuite passer vos biscuits dans un «four grille-pain» pendant cinq minutes, afin que le fromage «devienne tout fondant et dégoûtant». Yum yum!

Bref, on vous quitte là-dessus. N'hésitez pas à regarder la vidéo, pour une minute entière de Selena Gomez s'extasiant sur ses mini bouchées pizza. Dégoulinant à souhait.

Et comme une vidéo vaut 1000 mots... Vidéo: YouTube/Vanity Fair

